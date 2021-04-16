16 квітня в Україні зафіксували 17479 нових випадків COVID-19, з них 688 – на Полтавщині

Вранці 16 квітня МОЗ України оновило інформацію щодо виявлення нових випадків COVID-19 в країні. Так, за останню добу захворіло 17479 людей, зокрема, 709 дітей та 378 медпрацівників.
Госпіталізовано 4348 осіб, одужало 12054 (4771 виписались з лікарень). На жаль, 438 людей не змогли подолати хворобу та померли.
За добу в Україні здійснили 109 584 тестувань (47421 – ПЛР методом, 19030 – ІФА методом, 43133 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2).
Щодо Полтавської області, то маємо 688 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 528 пацієнтів. Наразі продовжують лікування 10332 жителя області (з них 392 дитини).
За добу на Полтавщині померло 9 людей (4 у Решетилівському районі, по одному у Полтаві, Лохвицькому та Чорнухинському районах, 2 у Кременчуці).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 24169 (+163);
- Кременчук – 7681 (+88);
- Полтавський район – 3190 (+46);
- Горішні Плавні – 2953;
- Миргород – 2485 (+30);
- Лубни – 2106 (+12);
- Лохвицький район – 1974 (+50);
- Зіньківський район – 1482 (+20);
- Карлівський район – 1465 (+19);
- Глобинський район – 1105 (+19);
- Пирятинський район – 1093 (+30);
- Котелевський район – 988 (+2);
- Шишацький район – 986 (+9);
- Гадяч – 985 (+6);
- Новосанжарський район – 968 (+7);
- Диканський район – 967 (+4);
- Кременчуцький район – 937 (+15);
- Решетилівський район – 892 (+13);
- Миргородський район – 891 (+28);
- Хорольський район – 876 (+34);
- Кобеляцький район – 799 (+5)
- Машівський район – 796 (+1);
- Гадяцький район – 700 (+7);
- Оржицький район – 649 (+37);
- Великобагачанський район – 634 (+13);
- Чутівський район – 618 (+3);
- Лубенський район – 567 (+2);
- Семенівський район – 530 (+9);
- Козельщинський район – 512;
- Гребінківський район – 438 (+13);
- Чорнухинський район – 291 (+3).