Кременчук, Коронавірус / Карантин

16 квітня в Україні зафіксували 17479 нових випадків COVID-19, з них 688 – на Полтавщині

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МОЗ оновило статистику

Вранці 16 квітня МОЗ України оновило інформацію щодо виявлення нових випадків COVID-19 в країні. Так, за останню добу захворіло 17479 людей, зокрема, 709 дітей та 378 медпрацівників.


Госпіталізовано 4348 осіб, одужало 12054 (4771 виписались з лікарень). На жаль, 438 людей не змогли подолати хворобу та померли.

За добу в Україні здійснили 109 584 тестувань (47421 – ПЛР методом, 19030 – ІФА методом, 43133 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2).


 


Щодо Полтавської області, то маємо 688 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 528 пацієнтів. Наразі продовжують лікування 10332 жителя області (з них 392 дитини).


За добу на Полтавщині померло 9 людей (4 у Решетилівському районі, по одному у Полтаві, Лохвицькому та Чорнухинському районах, 2 у Кременчуці).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 24169 (+163);
  • Кременчук – 7681 (+88);
  • Полтавський район – 3190 (+46);
  • Горішні Плавні – 2953;
  • Миргород – 2485 (+30);
  • Лубни – 2106 (+12);
  • Лохвицький район – 1974 (+50);
  • Зіньківський район – 1482 (+20);
  • Карлівський район – 1465 (+19);
  • Глобинський район – 1105 (+19);
  • Пирятинський район – 1093 (+30);
  • Котелевський район – 988 (+2);
  • Шишацький район – 986 (+9);
  • Гадяч – 985 (+6);
  • Новосанжарський район – 968 (+7);
  • Диканський район – 967 (+4);
  • Кременчуцький район – 937 (+15);
  • Решетилівський район – 892 (+13);
  • Миргородський район – 891 (+28);
  • Хорольський район – 876 (+34);
  • Кобеляцький район – 799 (+5)
  • Машівський район – 796 (+1);
  • Гадяцький район – 700 (+7);
  • Оржицький район – 649 (+37);
  • Великобагачанський район – 634 (+13);
  • Чутівський район – 618 (+3);
  • Лубенський район – 567 (+2);
  • Семенівський район – 530 (+9);
  • Козельщинський район – 512;
  • Гребінківський район – 438 (+13);
  • Чорнухинський район – 291 (+3).
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19 коронавірус коронавирус
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