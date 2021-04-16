16 квітня в Україні зафіксували 17479 нових випадків COVID-19, з них 688 – на Полтавщині

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Вранці 16 квітня МОЗ України оновило інформацію щодо виявлення нових випадків COVID-19 в країні. Так, за останню добу захворіло 17479 людей, зокрема, 709 дітей та 378 медпрацівників.





Госпіталізовано 4348 осіб, одужало 12054 (4771 виписались з лікарень). На жаль, 438 людей не змогли подолати хворобу та померли.

За добу в Україні здійснили 109 584 тестувань (47421 – ПЛР методом, 19030 – ІФА методом, 43133 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2).









Щодо Полтавської області, то маємо 688 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 528 пацієнтів. Наразі продовжують лікування 10332 жителя області (з них 392 дитини).





За добу на Полтавщині померло 9 людей (4 у Решетилівському районі, по одному у Полтаві, Лохвицькому та Чорнухинському районах, 2 у Кременчуці).





Географія поширення інфекції: