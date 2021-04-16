Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчуцькі наливайки хочуть працювати на виніс

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 251 Коментарів: 2

 

За день в місті фіксують порушення торгівлі

Начальниця управління розвитку підприємництва Людмила Жорняк на засіданні штабу розповіла, що за вчорашній день зафіксували ряд порушень.


У перший день посиленого карантину у будівлі, яка виходить на вулицю Першотравневу, працював секонд-хенд. З керівництвом ринку провели розмову. 


Також вчора, 15 квітня, поліція провела перевірку на вул. Київській, 58. Керівниця управління розвитку підприємництва повідомила, що до них зверталися з питанням, чи можуть наливайки торгувати на виніс (як каву - ред.).


- Зрозуміло, що ні. Збираються групи людей... Цього не повинно бути, - додала Людмила Жорняк. 


Спільно з правоохоронцями «антикоронавірусний батальйон» буде й надалі проводити перевірки.



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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин порушення нарушения наливайка секонд-хенд
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Коментарі: 2

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Bombey:
Сьогодні, 14:34

пусть переменуются в вакцинационные и спокойно работают


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Saidis:
Сьогодні, 14:44

на вынос? smile а ниче что распивание спиртных напитков на улице запрещено законом smile ну конечно и скупчення людей - это тоже не хорошо smile smile smile


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