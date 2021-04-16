Кременчуцькі наливайки хочуть працювати на виніс

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 251 Коментарів: 2

За день в місті фіксують порушення торгівлі

Начальниця управління розвитку підприємництва Людмила Жорняк на засіданні штабу розповіла, що за вчорашній день зафіксували ряд порушень.





У перший день посиленого карантину у будівлі, яка виходить на вулицю Першотравневу, працював секонд-хенд. З керівництвом ринку провели розмову.





Також вчора, 15 квітня, поліція провела перевірку на вул. Київській, 58. Керівниця управління розвитку підприємництва повідомила, що до них зверталися з питанням, чи можуть наливайки торгувати на виніс (як каву - ред.).





- Зрозуміло, що ні. Збираються групи людей... Цього не повинно бути, - додала Людмила Жорняк.





Спільно з правоохоронцями «антикоронавірусний батальйон» буде й надалі проводити перевірки.







