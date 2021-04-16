Продавали кулемети, гвинтівки та автомати: «взяли» групу торговців зброєю, до якої входив кременчужанин

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Під час обшуків в оселях фігурантів у Києві, Харкові та Кременчуці поліцейські знайшли велику кількість вогнепальної зброї різних калібрів, зокрема, пістолети та кулемети, боєприпаси, мачете та ножі

Харківські оперативники викрили групу осіб, причетних до торгівлі зброєю, серед яких був і кременчужанин. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.





На початку 2021 року працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області отримали інформацію про те, що мешканець Харкова може бути причетним до незаконного обігу вогнепальної зброї.





Харківські поліцейські з'ясували, що у січні поточного року зловмисник збув клієнту карабін К-98 системи «Маузер» зразка 1897 року за 9800 гривень. Іншому покупцеві 40-річний чоловік продав за 35 000 гривень автомат МП-40. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованого обшуку працівники карного розшуку знайшли в помешканні фігуранта зброю та боєприпаси. Поліцейські вилучили автомат ПМ-40, штик-ніж, піхотний кулемет Дегтярьова, гвинтівку Мосіна, гвинтівку зі штик-ножем, холодну зброю, патрони, наркотики рослинного походження та мундштук зі скляною колбою. Усі вилучені предмети направлені на експертизу. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та заарештували.

Під час відпрацювання злочинних зв’язків підозрюваного харківські оперативники вийшли на слід двох осіб, причетних до незаконного збуту вогнепальної зброї (поліцейські задокументували два таких факти).

Зловмисники запропонували покупцю придбати самозарядну гвинтівку СВТ-40 за 24 400 гривень. Після отримання грошей, які були переведені на банківську картку у два транші, фігуранти відправили клієнту поштою дві посилки із гвинтівкою у розібраному стані. За тією ж схемою ще один покупець придбав у зловмисників пістолет Luger-PO8, за який заплатив 18 200 гривень.

На підставі ухвали суду 16 квітня оперативники Управління карного розшуку за підтримки бійців полку поліції особливого призначення та Управління «Корпус оперативно-раптової дії», співробітники кінологічного центру зі службовим собакою під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова провели за місцем мешкання фігуранта та його подільника обшуки. У Києві в квартирі 74-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили пістолет Люгера, пістолет Walther, пістолет Чезета, пістолет Браунінг та близько 300 патронів.





А в Кременчуці в оселі 45-річного громадянина поліцейські знайшли кулемет Дегтярьова у розібраному стані, наган, пістолет Фромер, патрони, запчастини до кулемету та гвинтівки Мосіна, мачете та 3 ножі.





Досудове розслідування проводять за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (замах на незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.





На даний час слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті їм загрожує до 7 років позбавлення волі.