Тренер клубу підготовки дітей з програмування з Хмельницького заявив, що кременчужани мають перевагу над іншими учасниками, а права дітей з інших областей порушили
У Кременчуці зчинився скандал через відбір на Міжнародну олімпіаду з інформатики.
Всі відбіркові тури та фінал Всеукраїнської олімпіади пройшли в онлайн-режимі, а от відбіркові збори на Міжнародну олімпіаду відбулися у Кременчуці на базі табору «Ерудит», що в селі Потоки, з 8 по 13 квітня.
Натомість тренер клубу підготовки дітей з програмування з Хмельницького Андрій Попик опублікував допис на фейсбуці, в якому обурився тим, що відбір не проходить дистанційно. Адже кілька дітей з інших областей не мають змоги приїхати до Кременчука через проблеми з транспортом у зв'язку з карантинними обмеженнями або тому, що мають позитивний тест на COVID-19 (учасники мали його здавати перед участю у відборі). Він заявив, що кременчужани мають перевагу над іншими учасниками, бо їх за 10 днів до відбору поселили до «Ерудиту» та ізолювали, щоб вони не заразилися; натомість права дітей з інших областей порушили.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до викладача інформатики Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка та голови організаційного комітету олімпіади Валентина Мельника. Він відповідав за доставку дітей на місце, забезпечення їм харчування та умов проживання.
Валентин Мельник пояснив, що відбіркові збори щороку відбуваються очно (і що так станеться і цьогоріч, було відомо ще з осені), бо не можна стовідсотково гарантувати, що учасники виконуватимуть завдання чесно, та додав:
Федерація олімпіадного програмування під час засідання на минулому тижні розглядала три варіанти:
Все ж зупинилися на другому варіанті, 60% членів Федерації проголосували за рішення, що учасники, хворі на COVID-19, офіційно не зможуть приймати участь в змаганнях.
Таким чином, до «Ерудиту» змогли приїхати 14 учасників із 16.
Обговорювали також і питання того, що учасники мали знаходитися на території табору «Ерудит» без дорослих. Валентин Мельник зауважив, що такі обмеження пов'язані з карантином, до пандемії дорослим дозволяли супроводжувати дітей.
Згодом батько учасника Іллі Кривов'яза з Ужгорода, про якого йшлося у дописі Андрія Попика, написав у коментарях, що останній перекрутив інформацію, і що його дитина насправді не поїхала на відбір з сімейних причин. От його допис.