У Кременчуці зчинився скандал через відбір на Міжнародну олімпіаду з інформатики

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 287 Коментарів: 1

Тренер клубу підготовки дітей з програмування з Хмельницького заявив, що кременчужани мають перевагу над іншими учасниками, а права дітей з інших областей порушили

У Кременчуці зчинився скандал через відбір на Міжнародну олімпіаду з інформатики.





Всі відбіркові тури та фінал Всеукраїнської олімпіади пройшли в онлайн-режимі, а от відбіркові збори на Міжнародну олімпіаду відбулися у Кременчуці на базі табору «Ерудит», що в селі Потоки, з 8 по 13 квітня.





Натомість тренер клубу підготовки дітей з програмування з Хмельницького Андрій Попик опублікував допис на фейсбуці, в якому обурився тим, що відбір не проходить дистанційно. Адже кілька дітей з інших областей не мають змоги приїхати до Кременчука через проблеми з транспортом у зв'язку з карантинними обмеженнями або тому, що мають позитивний тест на COVID-19 (учасники мали його здавати перед участю у відборі). Він заявив, що кременчужани мають перевагу над іншими учасниками, бо їх за 10 днів до відбору поселили до «Ерудиту» та ізолювали, щоб вони не заразилися; натомість права дітей з інших областей порушили.





«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до викладача інформатики Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка та голови організаційного комітету олімпіади Валентина Мельника. Він відповідав за доставку дітей на місце, забезпечення їм харчування та умов проживання.



Валентин Мельник пояснив, що відбіркові збори щороку відбуваються очно (і що так станеться і цьогоріч, було відомо ще з осені), бо не можна стовідсотково гарантувати, що учасники виконуватимуть завдання чесно, та додав:





- З року в рік у нас проходять відбори в «Ерудиті», тому що тут дуже гарні умови. Інших таких умов в Україні немає ніде, це по-перше, по-друге, ніхто не бере на себе організацію та проведення цього всього.



Федерація олімпіадного програмування під час засідання на минулому тижні розглядала три варіанти:

усі учасники пишуть олімпіаду онлайн;

діти з негативним тестом виконують завдання очно у Кременчуці;

частина учасників очно, а ті, хто захворів – дистанційно.

Все ж зупинилися на другому варіанті, 60% членів Федерації проголосували за рішення, що учасники, хворі на COVID-19, офіційно не зможуть приймати участь в змаганнях.





- Це вирішила Федерація. Я просто є одним із членів цієї Федерації і головою організаційного комітету. Чому проголосувала Федерація ось таким чином? Який був аргумент? Що дитина хвора, ми не знаємо, що може бути з цією дитиною під час написання туру. Хто візьме на себе відповідальність, якщо, не дай бог, щось з цією дитиною трапиться? Що важливе в принципі? Це здоров'я дитини, - каже пан Мельник.



Таким чином, до «Ерудиту» змогли приїхати 14 учасників із 16.



Обговорювали також і питання того, що учасники мали знаходитися на території табору «Ерудит» без дорослих. Валентин Мельник зауважив, що такі обмеження пов'язані з карантином, до пандемії дорослим дозволяли супроводжувати дітей.





- Прийняли рішення яке? Щоб зменшити ризик захворюваності, ризик того, що ми можемо завезти щось сюди, що будуть тільки діти і три людини, які відповідають безпосередньо за проведення самої олімпіади. Я, як голова оргкомітету, голови технічного та наукового комітетів, і більше нікого.



Згодом батько учасника Іллі Кривов'яза з Ужгорода, про якого йшлося у дописі Андрія Попика, написав у коментарях, що останній перекрутив інформацію, і що його дитина насправді не поїхала на відбір з сімейних причин. От його допис.



