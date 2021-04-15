Кременчужани допомогли патрульним гарячим слідом затримати крадіїв

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 582 Коментарів: 1

14 квітня поліцейські гарячим слідом затримали крадіїв, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Охоронці порядку отримали виклик про крадіжку кабелів на вулиці Молодіжній. Заявниця пояснила, що двоє невідомих осіб викрали кабелі з під'їзду будинку, де вона проживає та надала поліцейським їх детальний опис.





Під час обстеження прилеглої території, інспектори помітили громадян, схожих за орієнтуванням, які виймали металеві дроти з кабелю за допомогою ножиць по металу та канцелярського ножа.





Патрульні передали крадіїв слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце для встановлення усіх обставин події.



