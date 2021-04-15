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Кременчужани допомогли патрульним гарячим слідом затримати крадіїв

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 582 Коментарів: 1

 

Чоловіки вкрали дроти з під'їзду

14 квітня поліцейські гарячим слідом затримали крадіїв, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Охоронці порядку отримали виклик про крадіжку кабелів на вулиці Молодіжній. Заявниця пояснила, що двоє невідомих осіб викрали кабелі з під'їзду будинку, де вона проживає та надала поліцейським їх детальний опис.


Під час обстеження прилеглої території, інспектори помітили громадян, схожих за орієнтуванням, які виймали металеві дроти з кабелю за допомогою ножиць по металу та канцелярського ножа.


Патрульні передали крадіїв слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце для встановлення усіх обставин події.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка патрульні
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Коментарі: 1

916
Angel737:
Сьогодні, 11:16

Респект заявительниице.


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