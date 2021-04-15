Укрзализныця подкинула работу КВСЗ

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Договор с КВСЗ заключат без тендера

УЗ объявила о намерении заключить договор с Крюковским вагоностроительным заводом по ремонту четырех вагонов межрегионального поезда на локомотивной тяге (МПЛТ). Стоимость работ 17,6 млн грн.





Объявление опубликовано на портале государственных публичных закупок ProZorro. Работы КВСЗ должен выполнить до конца 2021 года.





Договор с КВСЗ заключат без тендера, так как завод является производителем этого подвижного состава.





Десять вагонов МПЛТ (два поезда) были построены КВСЗ к проведению Евро-2012 по заказу УЗ.