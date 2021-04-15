Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували +16 427 нових випадків COVID-19, на Полтавщині +627

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 241

 

За вказаний період у Полтавській області померло 17 людей

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 15 квітня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 229 осіб;
  • виписано з лікарень – 5 493 особи;
  • летальних випадків – 433;
  • одужало – 11 148 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 903 765 осіб;
  • одужало – 1 453 766 осіб;
  • летальних випадків – 38 658;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 625 випадків;
  • Вінницька область – 450 випадків;
  • Волинська область – 397 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 005 випадків;
  • Донецька область – 961 випадок;
  • Житомирська область – 648 випадків;
  • Закарпатська – 305 випадків;
  • Запорізька область – 1 015 випадків;
  • Івано-Франківська область – 194 випадки;
  • Київська область – 835 випадків;
  • Кіровоградська область – 183 випадки;
  • Луганська область – 292 випадки;
  • Львівська область – 748 випадків;
  • Миколаївська область – 404 випадки;
  • Одеська область – 881 випадок;
  • Полтавська область – 627 випадків;
  • Рівненська область – 505 випадків;
  • Сумська область – 644 випадки;
  • Тернопільська область – 403 випадки;
  • Харківська область – 1 168 випадків;
  • Херсонська область – 324 випадки;
  • Хмельницька область – 1 088 випадків;
  • Черкаська область – 747 випадків;
  • Чернівецька область – 252 випадки;
  • Чернігівська область – 726 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 64039 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 627.


Одужали 52508 (+707) жителів області, продовжує лікування 10181 людина, зокрема, 384 дитини. Усього налічують 1350 летальних випадків, нових – 17 (Полтава – 4, Миргород – 4, Горішні Плавні – 2, Лубни – 2, Кобеляцький, Оржицький райони – по 2, Чутівський район – 1).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 24006 (+187);
  • Кременчук – 7593 (+71);
  • Полтавський район – 3144 (+75);
  • Горішні Плавні – 2953 (+30);
  • Миргород – 2455 (+34);
  • Лубни – 2094 (+1);
  • Лохвицький район – 1924 (+16);
  • Зіньківський район – 1462 (+14);
  • Карлівський район – 1446 (+25);
  • Глобинський район – 1086 (+10);
  • Пирятинський район – 1063 (+22);
  • Котелевський район – 986 (+1);
  • Гадяч – 979 (+6);
  • Шишацький район – 977 (+14);
  • Диканський район – 963 (+2);
  • Новосанжарський район – 961 (+9);
  • Кременчуцький район – 922 (+9);
  • Решетилівський район – 879 (+7);
  • Миргородський район – 863 (+14);
  • Хорольський район – 842;
  • Машівський район – 795 (+17);
  • Кобеляцький район – 794 (+4);
  • Гадяцький район – 693 (+12);
  • Великобагачанський район – 621 (+14);
  • Чутівський район – 615 (+5);
  • Оржицький район – 612;
  • Лубенський район – 565 (+1);
  • Семенівський район – 521;
  • Козельщинський район – 512 (+12);
  • Гребінківський район – 425 (+8);
  • Чорнухинський район – 288 (+7).
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх