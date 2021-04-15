За добу в Україні зафіксували +16 427 нових випадків COVID-19, на Полтавщині +627

За вказаний період у Полтавській області померло 17 людей
16 427 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 15 квітня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 229 осіб;
- виписано з лікарень – 5 493 особи;
- летальних випадків – 433;
- одужало – 11 148 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 903 765 осіб;
- одужало – 1 453 766 осіб;
- летальних випадків – 38 658;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 625 випадків;
- Вінницька область – 450 випадків;
- Волинська область – 397 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 005 випадків;
- Донецька область – 961 випадок;
- Житомирська область – 648 випадків;
- Закарпатська – 305 випадків;
- Запорізька область – 1 015 випадків;
- Івано-Франківська область – 194 випадки;
- Київська область – 835 випадків;
- Кіровоградська область – 183 випадки;
- Луганська область – 292 випадки;
- Львівська область – 748 випадків;
- Миколаївська область – 404 випадки;
- Одеська область – 881 випадок;
- Полтавська область – 627 випадків;
- Рівненська область – 505 випадків;
- Сумська область – 644 випадки;
- Тернопільська область – 403 випадки;
- Харківська область – 1 168 випадків;
- Херсонська область – 324 випадки;
- Хмельницька область – 1 088 випадків;
- Черкаська область – 747 випадків;
- Чернівецька область – 252 випадки;
- Чернігівська область – 726 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 64039 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 627.
Одужали 52508 (+707) жителів області, продовжує лікування 10181 людина, зокрема, 384 дитини. Усього налічують 1350 летальних випадків, нових – 17 (Полтава – 4, Миргород – 4, Горішні Плавні – 2, Лубни – 2, Кобеляцький, Оржицький райони – по 2, Чутівський район – 1).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 24006 (+187);
- Кременчук – 7593 (+71);
- Полтавський район – 3144 (+75);
- Горішні Плавні – 2953 (+30);
- Миргород – 2455 (+34);
- Лубни – 2094 (+1);
- Лохвицький район – 1924 (+16);
- Зіньківський район – 1462 (+14);
- Карлівський район – 1446 (+25);
- Глобинський район – 1086 (+10);
- Пирятинський район – 1063 (+22);
- Котелевський район – 986 (+1);
- Гадяч – 979 (+6);
- Шишацький район – 977 (+14);
- Диканський район – 963 (+2);
- Новосанжарський район – 961 (+9);
- Кременчуцький район – 922 (+9);
- Решетилівський район – 879 (+7);
- Миргородський район – 863 (+14);
- Хорольський район – 842;
- Машівський район – 795 (+17);
- Кобеляцький район – 794 (+4);
- Гадяцький район – 693 (+12);
- Великобагачанський район – 621 (+14);
- Чутівський район – 615 (+5);
- Оржицький район – 612;
- Лубенський район – 565 (+1);
- Семенівський район – 521;
- Козельщинський район – 512 (+12);
- Гребінківський район – 425 (+8);
- Чорнухинський район – 288 (+7).