Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Україна уклала договір на постачання 10 млн доз вакцини Pfizer

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 369 Коментарів: 3

 

Перші партії вакцини мають надійти вже найближчими місяцями

Міністерство охорони здоров'я уклало рамковий договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.


- Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це, – сказав Володимир Зеленський 6 квітня.


Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що перші партії вакцини за цим контрактом доставлять вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз надійдуть в Україну протягом 2021 року.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dw.com
Теги: вакцина вакцинация МОЗ
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Коментарі: 3

916
почемучка:
Сьогодні, 12:39

Брехню пише Телеграф. Це договір про те що буде заключений договір, тому і має назву рамковий. Читайте визначення


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evil:
Сьогодні, 12:59

Цитата: почемучка
Брехню пише Телеграф.

WTF???!!!!

 

А может быть в данном случае не ТелеграфЪ, а ваш Зеленский - /нецензурное слово/ (обозначающее человека, который систематически осознанно врет)???

Врет на своем сраном сайтике??? Вот здесь:

 Показати / Сховати текст

 

Про вашего кумира Зеленского точно поется в песне гр. Ленинград:

 

Прощай, ###### (слово обозначающее Зеленского)!
Не скучай, смотри футбол.

 

 

 


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JJAbrams:
Сьогодні, 13:42

Цитата: почемучка

Брехню пише Телеграф. Це договір про те що буде заключений договір, тому і має назву рамковий. Читайте визначення

Че? Вы то сами читали что такое рамочный договор? Одни диванные юристы. Это и есть договор, по которому будет заключен контракт на поставку, а уже в контракте прописывается кол-во, цена и так далее.


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