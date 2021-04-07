Україна уклала договір на постачання 10 млн доз вакцини Pfizer

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 369 Коментарів: 3

Міністерство охорони здоров'я уклало рамковий договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.





- Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це, – сказав Володимир Зеленський 6 квітня.





Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що перші партії вакцини за цим контрактом доставлять вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз надійдуть в Україну протягом 2021 року.