На 34 тисячі гривень оштрафували директорку дитсадка за зловживання службовим становищем

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 936 Коментарів: 1

Жінка приписала підлеглій виконання робіт в той час, коли та перебувала в РФ

34 000 грн штрафу та позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями на рік призначив Козельщинський районний суд директорці дитячого садочка. Вирок опубліковали в Єдиному державному реєстрі судових рішень.





Обвинувачена займала посаду директора дитячого садка «Казка» Новогалещинської селищної ради Козельщинського району і складала табелі обліку робочого часу працівників. До них вона вносила неправдиві відомості про виконання однією з працівниць роботи сторожа (0,5 ставки), помічника вихователя (0,15 ставки) та прибиральниці (0,5 ставки). Проте, остання не виконувала вказані роботи – адже перебувала в цей час на території Російської Федерації.





Протягом жовтня-грудня 2018 та липня-вересня 2019 року жінці було незаконно нараховано 16748 грн зарплатні, з яких «чистими» вона отримала 13728 грн.





Дізнавшись про відкриття кримінального провадження проти директорки, жінка повернула вказані кошти у бюджет. В суді вона розповіла, що не інформувала начальницю про виїзд з країни, а натомість просила відпустити її з роботи за сімейними обставинами.





Суд визнав обвинувачувану винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУ (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційнихдокументів)