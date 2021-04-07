Надзвичайні новини, Полтавщина

На 34 тисячі гривень оштрафували директорку дитсадка за зловживання службовим становищем

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 936 Коментарів: 1

 

Жінка приписала підлеглій виконання робіт в той час, коли та перебувала в РФ

34 000 грн штрафу та позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями на рік призначив Козельщинський районний суд директорці дитячого садочка. Вирок опубліковали в Єдиному державному реєстрі судових рішень.


Обвинувачена займала посаду директора дитячого садка «Казка» Новогалещинської селищної ради Козельщинського району і складала табелі обліку робочого часу працівників. До них вона вносила неправдиві відомості про виконання однією з працівниць роботи сторожа (0,5 ставки), помічника вихователя (0,15 ставки) та прибиральниці (0,5 ставки). Проте, остання не виконувала вказані роботи – адже перебувала в цей час на території Російської Федерації.


Протягом жовтня-грудня 2018 та липня-вересня 2019 року жінці було незаконно нараховано 16748 грн зарплатні, з яких «чистими» вона отримала 13728 грн.


Дізнавшись про відкриття кримінального провадження проти директорки, жінка повернула вказані кошти у бюджет. В суді вона розповіла, що не інформувала начальницю про виїзд з країни, а натомість просила відпустити її з роботи за сімейними обставинами.


Суд визнав обвинувачувану винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУ (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційнихдокументів)

 

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитсадок
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Коментарі: 1

711
evil:
Сьогодні, 13:11

#яснопонятно

ТелеграфЪ, расскажите лучше, как там продвигаются дела с хитрожопой бухгалтершей, которая подло обманула нашего лучезарного честного мэра города Малецкого и прихватив три миллиона гривен с лишним накивала пятками? Поймали??? 

Виталий Алексеевич, дайте фотку с ваших совместных корпоративов, мы хоть посмотрим на ее харю. Вдруг она ходит среди нас...Поймаем вернем в казну все до копейки!


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