Вступ до закладів профосвіти: МОН відповідає на найпоширеніші запитання абітурієнтів

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У МОН готують зміни до Типових правил прийому – це дозволить вступникам подавати документи дистанційно

У розділі «Вступ 2021: Профосвіта» на сайті Міністерства освіти і науки України опублікували відповіді на поширені запитання абітурієнтів щодо вступу до закладів професійної освіти. Прийом заяв від вступників розпочнеться у червні.





- Активні абітурієнти та їхні батьки вже цікавляться змінами умов вступу до закладів освіти, які відбулись через введення карантинних заходів, роботою приймальних комісій, питають, як обрати заклад і професію. Ми зібрали все в єдиному розділі сайту, адже більшість запитань дублюються. Також зараз готуємо зміни до Типових правил прийому – це дозволить вступникам подавати документи дистанційно, – зазначив заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.





З-поміж запитань, на які є відповіді у розділі:

які документи потрібно подати для вступу;

чи можна після профтеху вступати у виш;

коли завершується прийом заяв;

де можна отримати консультацію щодо вибору закладу і професії;

хто може отримати пільги при вступі і претендувати на соціальну стипендію;

де учні проходять практику під час навчання і чи можна самостійно обрати таке місце.

У запитаннях-відповідях також йдеться про можливості безоплатного навчання, отримання стипендії, проживання у гуртожитку.





Вже у червні-липні уряд має затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів. Ці дані дозволять зрозуміти, якою буде кількість місць для навчання на бюджеті за професіями загальнодержавного значення. Водночас до початку червня місцева влада затверджує обсяги регіонального замовлення для закладів профтехосвіти. Вони складають більшість бюджетних місць у профтехах.