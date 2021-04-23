Кременчуцькими розбійниками керували з виправної колонії, з'ясувало слідство

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 814

Організатор може заробити ще кілька років перебування за ґратами

Організатору банди розбійників, який координував їх з тюрми, слідчі повідомили про підозру у розбої, вимаганні і злочинному впливі, повідомляє пресслужба поліції.

Нагадаємо, що 26 березня викрили розбійників, які напали на кременчужанина, пограбували його, і вимагали 30 тисяч гривень. Зараз слідство з'ясувало, що керували злочинцями прямо з виправної колонії — з одним із фігурантів справи тримав зв'язок його засуджений батько, який і давав вказівки.

Сьогодні поліції повідомила про те, що організатору пред'явили підозру і він може заробити ще кілька років перебування за ґратами. Членам групи загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.