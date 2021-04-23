5 кременчужанок померло від ускладнень СOVID-19

Вчора, 22:12 Переглядів: 709

Сьогодні, 23 квітня, у Кременчуці зареєстровано 56 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли тридцять одна жінка віком від 26 до 78 років, двадцять три чоловіка віком від 23 до 80 років та дві дитини віком 6 місяців та 4 роки.



Із вперше виявлених випадків захворювання - 52 пацієнта перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Чотири пацієнта лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 159 пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



Одужало 111 пацієнтів.



На жаль, п'ять жінок віком 81рік, 63 роки, 77 років, 57 років та 66 років померли.



Всього зареєстровано 8216. Одужало 6804. Померло 213