3139 жителів Кременчука щеплено від COVID-19

Сьогодні, 08:09 Переглядів: 493

Також цією вакциною будуть вакцинувати педагогів, які задіяні в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, за списками Департаменту освіти

За 23 квітня проти COVID-19 щеплено 63 особи із числа маломобільних груп населення. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



3139 жителів Кременчука щеплено від початку вакцинальної кампанії однією дозою.



Щеплено 1342 медичних працівників.



Наразі щеплення проводяться виїзною бригадою з імунізації комунального некомерційного медичного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 3" м. Кременчука за місцем проживання пацієнтів.



Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря або соціального робітника територіального центру, які обслуговують даних громадян.

Також цією вакциною будуть вакцинувати педагогів, які задіяні в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, за списками Департаменту освіти.