Кременчук, Освіта

З 1 вересня школярі будуть харчуватися по-новому

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 1 300

 

Із меню приберуть консерви, проте пропонуватимуть більше молочних продуктів

Оновлення нормативної бази стало першим етапом реформи шкільного харчування. Нові норми вже затвердили і опублікували на сайті Кабінету Міністрів.


Із шкільного меню повністю вилучать оброблені м’ясні та рибні страви – зазвичай вони містять забагато солі. Не увійшли до списку дозволених продуктів і консерви, адже вони містять не тільки сіль, а й консерванти.


Значну увагу приділяють зниженню вмісту цукру в їжі: обмежили споживання соків, а кондитерські вироби взагалі заборонили.

Зменшать споживання хлібу та картоплі.


Натомість, малечі пропонуватимуть більше молока і молочних продуктів, фруктів та м’яса.


У документі є інформація про розподіл білків, жирів та вуглеводів у стравах, враховуються індивідуальні потреби кожного учня. Так, дітям, які мають алергію на молочні продукти, пропонуватимуть рослинні напої. А тим, що мають непереносимість глютену, запропонують безглютенову дієту.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: харчування харчування в школі норми
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