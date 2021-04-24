Кременчужанин поскаржився, що у поліклініку при ЦРЛ хворі на ковід йдуть через дитяче відділення

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 962

Керівник центру ПМСД пояснив, що людей з підвищеною температурою чи підозрілими симптомами направляють через окремий вхід у спеціальний бокс, де їх і приймають

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся читач Сергій. За його словами, у Центральній районній лікарні хворі на коронавірусну інфекцію не заходять через головний вхід, а йдуть через дитяче відділення.





В ЦРБ Кахновки больных ковидом не пускают на прием к врачам через центральный вход. А пускают через детское отделение, где детки на руках у родителей или же в колясках! Кто придумал такое? - написав Сергій.





Як виявилося, мова йшла про Кам'янопотоківський центр первинної медико-санітарної допомоги, який орендує приміщення у ЦРЛ. ТЪ звернувся до керівника центру ПМСД Леоніда Кучеренка.





Він пояснив, що усім пацієнтам, які приходять, міряють температуру і перед центральним входом, і перед входом у дитяче відділення. Якщо людина в задовільному стані, вона йде на прийом до сімейних лікарів, піднімається на другий поверх і дійсно проходить через дитяче відділення. Але якщо у людини підвищена температура чи є підозрілі симптоми, її направляють через окремий вхід у бокс, де таких пацієнтів і приймають.





Крім того, на вулиці є вказівники, куди треба йти хворим з температурою, тож потоки пацієнтів розмежовуються.