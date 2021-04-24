Офіцерський жетон, пацики та матусі: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
|
|
Дорж Бату «Франческа. Володарка офіцерського жетона»
Нова книжка Доржа Бату – це невигадані історії про любов та дружбу, толерантність, бійки, афери, спецоперації та навіть смерть. А також про те, що робота в команді – це не лише вміння добре виконувати свою роботу, а й бути поруч у потрібний момент.
Про те, що дуже важливо мати відкрите серце і нічого не боятися. Бо тільки так можна пережити все, що трапляється з вами у житті: добре й погане, смішне і не дуже. А ще про те, що неможливе – можливо, а терпіння і любов – це найкраща математична формула, яка здатна розв’язати геть усі проблеми.
|
Анатолій Дністровий «Пацики»
Вперше опублікований у 2005 році, роман «Пацики» одразу здобув культовий статус відвертого літературного свідчення про буремний кінець епохи вісімдесятих і початку дев’яностих на руїнах помираючого «совка». Тут є все, що сором’язливо замовчували тогочасні ЗМІ і що ніколи не звучало на педрадах шкіл, ПТУ чи технікумів: битви «район на район», перші кримінальні досвіди, хлопці й дівчата, які змушені вчитися виживати у цьому жорстокому хаосі стрімких соціальних і культурних змін, що пророкували близький крах старої системи...
|
Еймі Моллой «Ідеальна мати»
У цьому психологічному романі порушено проблеми сучасного материнства. У центрі уваги – долі жінок, які називають себе «травневими матусями»: їхні малюки народилися саме цього місяця. Двічі на тиждень подруги збираються в парку й діляться своїми страхами й радощами. Одного вечора, поки діти перебувають із нянями, товариство зустрічається в місцевому барі, але щось іде не так: немовля матері-одиначки Вінні викрадають з будинку...