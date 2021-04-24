Офіцерський жетон, пацики та матусі: що новенького почитати кременчужанам

Дорж Бату «Франческа. Володарка офіцерського жетона»

Нова книжка Доржа Бату – це невигадані історії про любов та дружбу, толерантність, бійки, афери, спецоперації та навіть смерть. А також про те, що робота в команді – це не лише вміння добре виконувати свою роботу, а й бути поруч у потрібний момент.

Про те, що дуже важливо мати відкрите серце і нічого не боятися. Бо тільки так можна пережити все, що трапляється з вами у житті: добре й погане, смішне і не дуже. А ще про те, що неможливе – можливо, а терпіння і любов – це найкраща математична формула, яка здатна розв’язати геть усі проблеми.