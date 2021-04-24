Забагато пару: у Кривушах згоріла лазня

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23 квітня, о 21.03, на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Кривуші Кременчуцького району. За інформацією Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС, вогонь охопив цегляну лазню, що належала 55-річній місцевій мешканці.





Пожежники прибули на місце о 21.25, полум’я загасили о 22.21. В операції брали участь п'ятеро рятувальників та дві одиниці техніки. Вогонь повністю знищив 4 м² шиферної покрівлі, дерев’яне перекриття, внутрішнє дерев’яне та пластикове облаштування.









На щастя, пожежу вдалося локалізувати раніше, ніж вона перекинулась на житловий будинок, розташований поруч.

Точна сума спричинених вогнем збитків та причини події встановлюються.





На місці працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області.