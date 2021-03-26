Правоохоронці затримали зловмисників, які напали на кременчужанина та вимагали у нього 30 тисяч гривень

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 451 Коментарів: 1

Правоохоронці затримали зловмисників, які напали на кременчужанина на вимагали у нього 30 тисяч гривень. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





Курував усе чоловік, який відбуває покарання у виправній колонії. Виконавцем був його син та ще двоє зловмисників. 26 березня у них провели обшуки та вилучили ряд речових доказів:





«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій нами було встановлено, що організовував злочинну діяльність групи чоловік, який утримувався в Полтавській установі виконання покарань. Для реалізації своїх злочинних планів фігурант залучив свого сина та ще двох осіб. Вони підозрюються у вимаганні 30 тисяч гривень та вчиненні розбійного нападу на мешканця Кременчука. Під час проведення 26 березня санкціонованих обшуків за місцем мешкання членів злочинної групи, а також в камері для утримання ув’язнених, слідчими, під процесуальним керівництвом прокуратури, вилучено ряд речових доказів, що підтверджують участь спільників у вчиненні тяжких злочинів. Серед вилученого - майно потерпілого, зброя, мобільні телефони тощо», - повідомив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.





Наразі трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 189 (Вимагання) і частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі доведення судом вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.