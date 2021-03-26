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Правоохоронці затримали зловмисників, які напали на кременчужанина та вимагали у нього 30 тисяч гривень

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 451 Коментарів: 1

 

Курував усе чоловік, який знаходиться у виправній колонії

Правоохоронці затримали зловмисників, які напали на кременчужанина на вимагали у нього 30 тисяч гривень. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. 


Курував усе чоловік, який відбуває покарання у виправній колонії. Виконавцем був його син та ще двоє зловмисників. 26 березня у них провели обшуки та вилучили ряд речових доказів:


«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій нами було встановлено, що організовував  злочинну діяльність групи чоловік, який утримувався в Полтавській установі виконання покарань. Для реалізації  своїх злочинних планів фігурант залучив свого сина та ще двох осіб. Вони підозрюються у вимаганні 30 тисяч гривень та вчиненні розбійного нападу на мешканця Кременчука. Під час проведення 26 березня санкціонованих обшуків за місцем мешкання  членів злочинної групи, а також в камері для утримання ув’язнених, слідчими, під процесуальним керівництвом прокуратури, вилучено ряд речових доказів, що підтверджують участь спільників у вчиненні тяжких злочинів. Серед вилученого - майно потерпілого, зброя, мобільні телефони тощо», - повідомив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини. 


Наразі трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 189 (Вимагання) і частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі доведення судом вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: розбій вимагання затримання
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Коментарі: 1

62
Akilbupser:
Сьогодні, 16:38

Ошибки в статье. "Курував" - два раза!
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И "на вимагали" - надо "та"
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