У Кременчуці патрульні повернули додому 85-річного дідуся, який заблукав

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Сьогодні, 26 березня, патрульні повернули додому 85-річного дідуся, який заблукав.





Як повідомила пресслужба патрульної поліції, до правоохоронців надійшов виклик від небайдужих громадян про те, що вулицею Театральною блукає розгублений дідусь.





На місце події одразу ж прибули патрульні та з'ясували, що чоловік загубився і не пам'ятає де живе, оскільки страждає втратами пам’яті. За допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку зміг надати дідусь, інспектори встановили місце проживання та відвезли його додому.





Дякуємо усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.