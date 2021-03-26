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У Кременчуці патрульні повернули додому 85-річного дідуся, який заблукав

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 225

 

Перехожі помітили, що чоловік виглядає розгубленим

Сьогодні, 26 березня, патрульні повернули додому 85-річного дідуся, який заблукав.


Як повідомила пресслужба патрульної поліції, до правоохоронців надійшов виклик від небайдужих громадян про те, що вулицею Театральною блукає розгублений дідусь.


На місце події одразу ж прибули патрульні та з'ясували, що чоловік загубився і не пам'ятає де живе, оскільки страждає втратами пам’яті. За допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку зміг надати дідусь, інспектори встановили місце проживання та відвезли його додому.


Дякуємо усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: потерялся
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