Два вилучення та нервова гра: «Кремінь» у другому таймі втратив перемогу

Вчора, 17:00 Переглядів: 941

Кременчуцька команда провела перший матч у весняній частині чемпіонату

















































































Фото: Артем Коваленко Сьогодні, 26 березня, футбольний клуб «Кремінь» у першому весняному матчі зустрівся із «Гірник-Спортом». У матчі з двома вилученнями розписали мирову.

Кремінь- Гірник-Спорт - 1:1 Голи: Демченко 22 - Твердохліб 83 Кремінь: Олійник, Мягков, КурелєхСпнтос, Бєлоусов, Хоцяновський, Семенов, Демченко, Бичков, Івахно, Гоменко. Запасні: Данкович, Кривенко, Мурашов, Мілєсін, Білоус, Дудка, Молько, Галата. Головний тренер: Олексій Годін Гірник-Спорт: Жмурко, Литвяк, Чужі, Чепелюк, Дмитрук, Дедух, Романов, Сьомка, Литовченко, Чередниченко, Вентура, Клімов, Якубов, Богомаз, Твердохліб, Ігнатьєв, Черниш. Головний тренер: Ігор Жабченко

Головний арбітр: Ярослав Пєсоцький (Суми) Асистенти: Максим Левченко (Кривий Ріг), Микола Близнюк (Харків) 4-й арбітр: Олександр Садовий (Кременчук) Спостерігач арбітражу: Микола Даневич (Київ)



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31 березня «Кремінь» у столиці зіграє з київською «Обоонню», а 5 квітня прийме вдома «Верес».