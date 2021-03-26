Кременчук серед лідерів за кількістю умисних вбивств на Полтавщині

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Кременчук серед лідерів за кількістю умисних вбивств на Полтавщині. Про це повідомили під час координаційної наради представників правоохоронних органів щодо стану протидії умисним вбивствам, іншим тяжким правопорушенням та розшуку безвісти зниклих осіб в Полтавській обласній прокуратурі 25 березня.





Кількість кримінальних правопорушень проти життя і здоров’я зменшилась на 2,7%. Умисних вбивств стало менше на 21,2%, а тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини – на 20%.





Більшість умисних вбивств традиційно вчиняється у великих містах – Полтаві та Кременчуці.





Третину вбивств скоєно із застосуванням колючо-ріжучих та рублячих знарядь, кожне четверте – шляхом нанесення ударів ногами та руками, кілька – за допомогою вогнепальної зброї та вибухових пристроїв.





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