У Кременчуці є 65 апаратів ШВЛ, зараз використовується 8

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 346 Коментарів: 3

Місто забезпечене апаратами штучної вентиляції легенів, запевнив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа пыд час засыдання виконкому.





У закладах охорони здоров’я міста усього налічується 65 апаратів ШВЛ, з яких в роботі знаходиться 8, а ще 50 можуть залучити для інтенсивної терапії хворих на COVID-19. На думку пана Середи, цієї кількості буде достатньо щоб витримати пікові навантаження у разі подальшого зростання захворюваності.





Наступного тижня очікується поставка ще одного апарата ШВЛ експертного класу (тобто, для вкрай важких хворих) для І міської лікарні, а наприкінці квітня місто отримає такий самий апарат для інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька».