Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці є 65 апаратів ШВЛ, зараз використовується 8

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 346 Коментарів: 3

Середа впевнений, що цього достатньо

Місто забезпечене апаратами штучної вентиляції легенів, запевнив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа пыд час засыдання виконкому.


У закладах охорони здоров’я міста усього налічується 65 апаратів ШВЛ, з яких в роботі знаходиться 8, а ще 50 можуть залучити для інтенсивної терапії хворих на COVID-19. На думку пана Середи, цієї кількості  буде достатньо щоб витримати пікові навантаження у разі подальшого зростання захворюваності.


Наступного тижня очікується поставка ще одного апарата ШВЛ експертного класу (тобто, для вкрай важких хворих) для І міської лікарні, а наприкінці квітня місто отримає такий самий апарат для інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька».

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ШВЛ коронавірус
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Коментарі: 3

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lag8600:
Сьогодні, 15:39

А концентраторів скільки? Це дуже нагальна потреба. Не дай Боже, щоб комусь був потрібний ШВЛ.


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shtai:
Сьогодні, 15:52

Цитата: lag8600

А концентраторів скільки? Це дуже нагальна потреба. Не дай Боже, щоб комусь був потрібний ШВЛ.

Гарне і доречне питання. Так як ШВЛ при легеневому захворюванні підключається лише для протоколу, що лікар зробив все для порятнуку.


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belka2:
Сьогодні, 17:04

Зараз на часі кисень і кисневі коцентратори , а пан розповідає про швл.


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