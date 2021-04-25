Знову пожежа у провулку Героїв Бреста: цього разу горіла квартира

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За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, 25 квітня о14.07 надійшла інформація про пожежу. Горіла квартира в житловому будинку на провулку Героїв Бреста, що в Автозаводському районі Кременчука. З’ясували, що кватира належить 80-річному дідусю.





Пожежники прибули на місце о 14.13, а вже о 14.30 пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив матрац та одне дерев’яне бильце на дивані. На щастя, власник квартири не постраждав.





На місці працює оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НС у Полтавській області. З’ясовуються обставини події.