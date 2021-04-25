За якими адресами вимикатимуть електроенергію у Кременчуці 26 квітня

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 344

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у понеділок, 26 квітня, відключатиме електроенергію за деякими адресами. Причиною таких відключень називають проведення поточних ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.





З 06.00 до 08.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Рокосовського;

Ломоносова;

вул. Соборна, 12/16, 14/23;

Квартальна, 14;

б-р Пушкіна, 17, 19, 19-Б, 21;

б-р Миколи Залудяка, 14, 14-В;

пров. Рокосовського.





З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

пров. Гвардійський, 3, 5;

вул. Арсенальна, 22-26;

вул. Європейська, 44-58;

вул. Нагірна, 24-44;

вул. Чередницька;

вул. Чкалова;

вул. Василя Стефаника;

вул. Дербукова;

Кубанська;

вул. Сеченова;

вул. Цегельна;

вул. Володимира Вернадського;

вул. Чернишевського;

вул. Рилєєва;

вул. Портова;

вул. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Манагарова;

вул. Східна;

вул. Вільної України;

вул. Олени Пчілки;

вул. Сидора Ковпака;

вул. Вітчизняна;

вул. Юрія Кондратюка;

вул. Франка;

вул. Перекопська;

вул. Центральна;

вул. Підгірна;

вул. Щаслива;

вул. Нижня;

вул. Юрія Кондратюка 1-118;

пров. Арсенальний;

пров. Чкалова;

пров. Марії Заньковецької;

пров. Ягідний;

пров. Станіславського;

пров. Луговий;

пров. Фізкультурний;

пров. Ударний;

пров. Спартаківський;

пров. Декабристів;

пров. Проточний;

пров. Динамівський;

пров. Парковий;

пров. 1-й Парковий;

пров. Кооперативний;

туп. Перекопський;

туп. Абрикосовий;

туп. Юрія Кондратюка;

пр. Луговий;

1-й пр. Юрія Кондратюка.





З 13.00 до 17.00 без світла залишаться люди, які мешкають з адресами: