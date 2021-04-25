Кременчук

За якими адресами вимикатимуть електроенергію у Кременчуці 26 квітня

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 344

 

Причина - проведення ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у понеділок, 26 квітня, відключатиме електроенергію за деякими адресами. Причиною таких відключень називають проведення поточних ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.


З 06.00 до 08.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Рокосовського;
  • Ломоносова;
  • вул. Соборна, 12/16, 14/23;
  • Квартальна, 14;
  • б-р Пушкіна, 17, 19, 19-Б, 21;
  • б-р Миколи Залудяка, 14, 14-В;
  • пров. Рокосовського.


З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • пров. Гвардійський, 3, 5;
  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 44-58;
  • вул. Нагірна, 24-44;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Василя Стефаника;
  • вул. Дербукова;
  • Кубанська;
  • вул. Сеченова;
  • вул. Цегельна;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Вільної України;
  • вул. Олени Пчілки;
  • вул. Сидора Ковпака;
  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • вул. Юрія Кондратюка 1-118;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Марії Заньковецької;
  • пров. Ягідний;
  • пров. Станіславського;
  • пров. Луговий;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Проточний;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. Кооперативний;
  • туп. Перекопський;
  • туп. Абрикосовий;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • пр. Луговий;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.


З 13.00 до 17.00 без світла залишаться люди, які мешкають з адресами:

  • просп. Лесі Українки, 1, 3, 5, 7;
  • вул. Володимира Великого, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18;
  • пров. Тецівський, 2, 6, 8.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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