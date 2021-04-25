За якими адресами вимикатимуть електроенергію у Кременчуці 26 квітня

Причина - проведення ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у понеділок, 26 квітня, відключатиме електроенергію за деякими адресами. Причиною таких відключень називають проведення поточних ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 06.00 до 08.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Рокосовського;
- Ломоносова;
- вул. Соборна, 12/16, 14/23;
- Квартальна, 14;
- б-р Пушкіна, 17, 19, 19-Б, 21;
- б-р Миколи Залудяка, 14, 14-В;
- пров. Рокосовського.
З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- пров. Гвардійський, 3, 5;
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 44-58;
- вул. Нагірна, 24-44;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- вул. Василя Стефаника;
- вул. Дербукова;
- Кубанська;
- вул. Сеченова;
- вул. Цегельна;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Вільної України;
- вул. Олени Пчілки;
- вул. Сидора Ковпака;
- вул. Вітчизняна;
- вул. Юрія Кондратюка;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- вул. Юрія Кондратюка 1-118;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова;
- пров. Марії Заньковецької;
- пров. Ягідний;
- пров. Станіславського;
- пров. Луговий;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Декабристів;
- пров. Проточний;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. Кооперативний;
- туп. Перекопський;
- туп. Абрикосовий;
- туп. Юрія Кондратюка;
- пр. Луговий;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.
З 13.00 до 17.00 без світла залишаться люди, які мешкають з адресами:
- просп. Лесі Українки, 1, 3, 5, 7;
- вул. Володимира Великого, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18;
- пров. Тецівський, 2, 6, 8.