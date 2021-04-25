1,7 мільйона гривень виплатить держава у разі смерті, спричиненої вакциною від COVID-19

23 квітня в "Урядовому курєрі" опубліковали постанову від 31 березня, яка регулює розміри компенсації в разі смерті, спричиненої вакцинацією від COVID-19. Згідно документу, компенсація складатиме 1 702 500 гривень.
У разі смерті особи, що настала внаслідок вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого проводиться виплата в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум дорівнює 2270 гривень.
Якщо ж людина отримає інвалідність, причиною якої визнають щеплення від COVID-19, вона також може розраховувати на компенсацію:
В документі зазначається, що зв’язок вакцинації з інвалідністю або смертю буде встановлюватися унаслідок спеціального імунного розслідування.
Усього на ці виплати МОЗ України отримало 55,92 мільйони гривень.