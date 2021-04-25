Митрополіт Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень

24 квітня Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті. Церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян.
Митрополіт розповів, що святі отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах:
Храми на Великдень будуть відкриті. Проте, слід пам’ятати, що у «червоній» карантинній зоні обмеження можуть бути більш жорсткими, адже остаточні рішення приймаються громадами на місцях.
До церкви можна буде піти, але за умови дотримання певних обмежень: обов’язково вдягати маску та пам’ятати про соціальну дистанцію.