Кременчук, Здоров'я

Пацієнти з інсультом у Першій міській лікарні можуть розраховувати на процедуру тромболізису

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 131 Коментарів: 1

Послуга надається безкоштовно, відповідно до договору з НСЗУ

Перша міська лікарня Кременчука – один з чотирьох закладів охорони здоров’я Полтавщини, де надається медична послуга тромболізису. Вона показана тим пацієнтам, які були госпіталізовані з симптомами інсульту у так зване «терапевтичне вікно», тобто протягом 4 годин після появи перших симптомів.


Вже протягом двох років лікарня надає цю послугу за договором з НЗСУ, і для пацієнтів вона є абсолютно безкоштовною. Окрім тромболіптичної терапії, до пакету входить комп’ютерна томографія та інші медичні обстеження.


За словами лікарів, тромболізис є найбільш ефективним методом лікування ішемічних інсультів. Після нього відновлюється кровообіг в уражених тромбами ділянках, що зберігає нормальну роботу головного мозку людини. Головне – потрапити до лікувального закладу не пізніше, ніж через 4,5 години після появи симптомів.


Минулого року перша міська лікарня провела 20 таких процедур, а протягом першого кварталу 2021 послугою тромболізиса скористалося 10 пацієнтів. Усі вони повністю повернулися до нормального життя, що стало можливим тільки завдяки вчасному проведенню процедури.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарня інсульт
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Коментарі: 1

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Туся:
Сьогодні, 10:20

незнаю, що надається безкоштовно в цьому відділенні, та коли  з інсультом потрапив мій батько, то лікування було дуже дороговартісним і усе було  платно.


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