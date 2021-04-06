Пацієнти з інсультом у Першій міській лікарні можуть розраховувати на процедуру тромболізису

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 131 Коментарів: 1

Перша міська лікарня Кременчука – один з чотирьох закладів охорони здоров’я Полтавщини, де надається медична послуга тромболізису. Вона показана тим пацієнтам, які були госпіталізовані з симптомами інсульту у так зване «терапевтичне вікно», тобто протягом 4 годин після появи перших симптомів.





Вже протягом двох років лікарня надає цю послугу за договором з НЗСУ, і для пацієнтів вона є абсолютно безкоштовною. Окрім тромболіптичної терапії, до пакету входить комп’ютерна томографія та інші медичні обстеження.





За словами лікарів, тромболізис є найбільш ефективним методом лікування ішемічних інсультів. Після нього відновлюється кровообіг в уражених тромбами ділянках, що зберігає нормальну роботу головного мозку людини. Головне – потрапити до лікувального закладу не пізніше, ніж через 4,5 години після появи симптомів.





Минулого року перша міська лікарня провела 20 таких процедур, а протягом першого кварталу 2021 послугою тромболізиса скористалося 10 пацієнтів. Усі вони повністю повернулися до нормального життя, що стало можливим тільки завдяки вчасному проведенню процедури.