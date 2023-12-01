У Кременчуці збільшилася кількість інсультів. Лікарка Марія Швець розповіла, як вберегти себе та близьких

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 302

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, які лікарні у місті приймають пацієнтів з також хворобою, та чи безоплатне лікування

У Кременчуці зросла кількість інсультів. Про це свідчить статистика, яку «ТелеграфЪ» отримав від двох міських лікарень та департаменту охорони здоров’я.

Що говорить статистика

«Кременчуцький ТелеграфЪ» направив запит до міського департаменту охорони здоров’я, щоб дізнатися скільки всього кременчужан мали інсульти за останні 5 років та скільки з них не вижило. Цифри наступні:

2018 рік — захворіло 674 людини, із них померло 192;

2019 рік — захворіло 778 людей, із них померло 181;

2020 рік — захворіло 874 людини, із них померло 216;

2021 рік — захворіло 907 людей, із них померло 216;

2022 рік — захворіло 963 людини, із них померло 214;

за 9 місяців 2023 року захворіло 667 людей, із них померло 184.

Як бачимо, кількість інсультів у місті з кожним роком зростає.

Раніше лікуванням інсультів у нашому місті займалася лише Перша міська лікарня ім. Богаєвського, проте у 2021 році у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відкрився інсультний блок. А з 1 січня 2022 року медзаклад підписав договір на відповідний пакет послуг з Національною службою здоров’я України.

У цьому інсультному блоці є 15 ліжок у відділенні нейрохірургії та 6 ліжок інтенсивної терапії (реанімація) у відділенні анестезіології.

З людьми, які мають гостре порушення мозкового кровообігу, у лікарні «Кременчуцька» працюють:

4 лікарі-неврологи на основній посаді та 3 сумісники (лікують пацієнтів з ішемічними інсультами — без крововиливу);

4 лікарі-нейрохірурги (лікують пацієнтів з геморагічними інсультами — з крововиливом у головний мозок).

Перша міська лікарня ім. Богаєвського

2021 рік 2022 рік 9 місяців 2023 року Проліковано пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу 1174 1364 791 Ішемічний інсульт 1137 1304 757 Геморагічний інсульт 37 60 34 Кількість тромболізисів 68 81 72 Смертність в лікарні, % 11,9% 11% 8,4%

Вікові показники пацієнтів з інсультом:

до 45 років — 0,4%;

45-60 років — 20%;

понад 60 років — 76%.

Стать пацієнтів з інсультом:

чоловіки — 40%

жінки — 60%.

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»

2021 рік 2022 рік 10 місяців 2023 року Проліковано пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу 154 364 690 Ішемічний інсульт 41 222 553 Геморагічний інсульт 113 142 137 Кількість тромболізисів 0 6 74

Смертність у лікарні (у відсотках)

2021 рік 2022 рік 10 місяців 2023 року Геморагічний інсульт 42,4% 42,7% 42% Ішемічний інсульт 58,1% 31,1% 23%

Вік госпіталізованих з інсультом за 10 місяців 2023 року:

до 45 років — 22 людини;

45-60 років — 135 людей;

понад 60 років — 533 людини.

Стать пацієнтів з інсультом за 10 місяців 2023 року:

чоловіки — 328;

жінки — 362.

Які причини інсульту та як його попередити

Інсульти бувають двох видів:

Ішемічний — коли звужується діаметр кровоносної судини головного мозку, відбувається гостре порушення мозкового кровообігу. Через це ділянки мозку не постачаються киснем і відмирають.

Геморагічний — теж, що й у першому варіанті, але ще кровоносна судина розривається, а кров проникає в мозкову тканину, утворюючи гематому (згусток).

ТЪ поспілкувався з Марією Швець, лікарем-невропатологом відділення нейрохірургії лікарні «Кременчуцька». Вона розповіла про те, як вберегтися від інсульту, як розпізнати його у себе та близьких, якщо він таки стався, як лікуватися після нього.

Розповідаючи про причини інсульту, Марія Швець наголошує:

— Основним ускладненням ішемічного інсульту є гіпертонічна хвороба. Інсульт розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску.

Люди, які в групі ризику:

старші за 60 років (але лікарі стверджують, що зараз є тенденція до того, що інсульт «молодшає»);

мають цукровий діабет;

мають атеросклеротичну хворобу;

мають хронічний стрес.

Що треба робити людям, щоб у них не було інсульту, та як його розпізнати

Дуже важливо контролювати артеріальний тиск.

Щороку здавати загальний та біохімічний аналізи крові з направленням від сімейного лікаря.

Контролювати рівень холестерину. Є дослідження крові, яке називається ліпідограма — визначає рівень холестерину та ліпопротеїди. Цей аналіз лікар може провести прямо в амбулаторії, але мають бути показання до цього дослідження.

Контролювати рівень цукру у крові. Лікарка Марія Швець каже, що бувають випадки, коли люди потрапляють у медзаклад з інсультом, здають аналізи і тільки тоді дізнаються, що вони діабетики.

— У людей категорії 60+ зазвичай вже є не одне хронічне захворювання, тому вони повинні звертатися до свого лікаря і щороку проходити ці обстеження — загальний аналіз крові і аналіз на цукор, — наголошує Марія Швець.

Трапляється, що причиною крововиливу в мозок стає аневризма (це розширення стінки судини з подальшим її витонченням).

— Людина повинна дослухатися до свого організму. Якщо, наприклад, у людини з’явився головний біль, якого раніше не було, причину вона не може з’ясувати. Нормальний тиск, начебто немає проблем, але головний біль не зникає. То вона повинна звернутися до сімейного лікаря, пройти обстеження. І якщо сімейний лікар не виявить причини самостійно, то направить пацієнта до невролога чи нейрохірурга на консультацію. Аневризми мають спадковий анамнез, тобто хтось в сім'ї цих пацієнтів мав такі проблеми. Симптоми аневризми — це головний біль, головокружіння, можливе підвищення тиску.

Як зрозуміти, що у тебе чи твого родича інсульт, розповідає лікарка:

— Є такий тест, називається МОЗОК. М-буква — це мова. Це може бути порушення мови. Потім О — це обличчя, перекіс. Можна попросити пацієнта, щоб він посміхнувся, і можна побачити, що буде перекіс. Очі — може бути зниження або порушення зору, двоїння. І К — кінцівка. Можна попросити пацієнта підняти руку, вона буде опускатися або буде відчуття оніміння.

Крім того, людина відчуває слабкість або оніміння з однієї сторони тіла, може бути головний біль, нудота, блювота, підвищення тиску. У такому випадку треба одразу викликати «швидку».

Марія Швець каже, що певні симптоми, які вказують на передінсультний стан, можуть з’являтися за тиждень до самого інсульту. Це може бути блювота, головокружіння. Якщо таку людину «швидка» привозить у приймальне відділення, їм роблять комп’ютерну томографію, щоб визначити, стався інсульт чи ні.

— Є так звана транзиторна ішемічна атака, минуще порушення мозкового кровообігу. Це передінсультний стан. За рахунок спазму судин головного мозку може бути порушення мови чи оніміння кінцівок, але до інсульту не дійшло ще. Якщо пацієнт у такому стані звертається за медичною допомогою, можна медикаментозно попередити інсульт, — пояснює пані Швець.

Лікування інсульту, якщо він стався

Якщо пацієнт від початку цієї хвороби потрапляє у лікарню у терапевтичний час (4,5 години), то золотий стандарт при лікуванні ішемічного інсульту — це проведення тромболізису препаратом «Альтеплаза». Процедура безкоштовна для хворого. Якщо пацієнт прибуває у лікарню пізніше, то за протоколом тромболізис вже проводити не можна, тоді лікування симптоматичне — медикаментозна терапія.

Кожному пацієнту з підозрою на інсульт безкоштовно роблять обов’язкову комп’ютерну томограму головного мозку, його оглядає лікар-невролог і, якщо діагноз підтвердиться, людину госпіталізують у відділення.

Варто звернути увагу, що комп’ютерний томограф є у лікарні «Кременчуцька», також медзаклад уклав договір із приватним підприємством на послугу магнітно-резонансної томографії, якщо існує така потреба для пацієнта (для нього це також буде безоплатно).

Якщо раніше пацієнтів з інсультом везли в Першу лікарню ім. Богаєвського, то тепер їх приймає і лікарня «Кременчуцька».

Існує чіткий графік чергувань:

вівторок, четвер, субота та неділя — ЛІЛ «Кременчуцька»;

понеділок, середа і п’ятниця — Перша лікарня ім. Богаєвського.

Лікування людини з гострим порушенням мозкового кровообігу у залежності від стану пацієнта може мінімум тривати 7 днів і максимально — до нормалізації основних показників (артеріального тиску, щоб не було порушень дихання).

В інтернеті є інформація , що врятувати людину, у якої стався інсульт можна, якщо проколоти їй пучки усіх 10 пальців на руках голкою та вичавити кров. Перед цим голку необхідно розігріти над вогнем. Але лікар-невропатолог спростовує цей метод:

— Це міф! Я вперше таке чую. Це ще, мабуть, до лікарняної ери робили. 19 століття, можливо, початок 20-го. Я навіть не знаю, коли це могло таке бути, для того, щоб таке рекомендувати. Краще одразу звертатися до спеціалістів.

Деяким людям після інсульту необхідна реабілітація. Якщо у пацієнта є парез (тобто параліч), порушення мови, його переводять у центр відновного лікування та реабілітації на вулиці Квітки Цісик, 1А (колишня водолікарня).

Лікарка Швець зазначає, що кількість інсультів під час війни зросла. Про це говорить як кременчуцька, так і всеукраїнська статистика.