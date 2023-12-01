У Кременчуці збільшилася кількість інсультів. Лікарка Марія Швець розповіла, як вберегти себе та близьких

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, які лікарні у місті приймають пацієнтів з також хворобою, та чи безоплатне лікування
У Кременчуці зросла кількість інсультів. Про це свідчить статистика, яку «ТелеграфЪ» отримав від двох міських лікарень та департаменту охорони здоров’я.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» направив запит до міського департаменту охорони здоров’я, щоб дізнатися скільки всього кременчужан мали інсульти за останні 5 років та скільки з них не вижило. Цифри наступні:
Як бачимо, кількість інсультів у місті з кожним роком зростає.
Раніше лікуванням інсультів у нашому місті займалася лише Перша міська лікарня ім. Богаєвського, проте у 2021 році у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відкрився інсультний блок. А з 1 січня 2022 року медзаклад підписав договір на відповідний пакет послуг з Національною службою здоров’я України.
У цьому інсультному блоці є 15 ліжок у відділенні нейрохірургії та 6 ліжок інтенсивної терапії (реанімація) у відділенні анестезіології.
З людьми, які мають гостре порушення мозкового кровообігу, у лікарні «Кременчуцька» працюють:
|2021 рік
|2022 рік
|9 місяців 2023 року
|Проліковано пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу
|1174
|1364
|791
|Ішемічний інсульт
|1137
|1304
|757
|Геморагічний інсульт
|37
|60
|34
|Кількість тромболізисів
|68
|81
|72
|Смертність в лікарні, %
|11,9%
|11%
|8,4%
Вікові показники пацієнтів з інсультом:
Стать пацієнтів з інсультом:
|2021 рік
|2022 рік
|10 місяців 2023 року
|Проліковано пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу
|154
|364
|690
|Ішемічний інсульт
|41
|222
|553
|Геморагічний інсульт
|113
|142
|137
|Кількість тромболізисів
|0
|6
|74
Смертність у лікарні (у відсотках)
|2021 рік
|2022 рік
|10 місяців 2023 року
|Геморагічний інсульт
|42,4%
|42,7%
|42%
|Ішемічний інсульт
|58,1%
|31,1%
|23%
Вік госпіталізованих з інсультом за 10 місяців 2023 року:
Стать пацієнтів з інсультом за 10 місяців 2023 року:
Інсульти бувають двох видів:
ТЪ поспілкувався з Марією Швець, лікарем-невропатологом відділення нейрохірургії лікарні «Кременчуцька». Вона розповіла про те, як вберегтися від інсульту, як розпізнати його у себе та близьких, якщо він таки стався, як лікуватися після нього.
Розповідаючи про причини інсульту, Марія Швець наголошує:
Люди, які в групі ризику:
Трапляється, що причиною крововиливу в мозок стає аневризма (це розширення стінки судини з подальшим її витонченням).
Як зрозуміти, що у тебе чи твого родича інсульт, розповідає лікарка:
Крім того, людина відчуває слабкість або оніміння з однієї сторони тіла, може бути головний біль, нудота, блювота, підвищення тиску. У такому випадку треба одразу викликати «швидку».
Марія Швець каже, що певні симптоми, які вказують на передінсультний стан, можуть з’являтися за тиждень до самого інсульту. Це може бути блювота, головокружіння. Якщо таку людину «швидка» привозить у приймальне відділення, їм роблять комп’ютерну томографію, щоб визначити, стався інсульт чи ні.
Якщо пацієнт від початку цієї хвороби потрапляє у лікарню у терапевтичний час (4,5 години), то золотий стандарт при лікуванні ішемічного інсульту — це проведення тромболізису препаратом «Альтеплаза». Процедура безкоштовна для хворого. Якщо пацієнт прибуває у лікарню пізніше, то за протоколом тромболізис вже проводити не можна, тоді лікування симптоматичне — медикаментозна терапія.
Кожному пацієнту з підозрою на інсульт безкоштовно роблять обов’язкову комп’ютерну томограму головного мозку, його оглядає лікар-невролог і, якщо діагноз підтвердиться, людину госпіталізують у відділення.
Варто звернути увагу, що комп’ютерний томограф є у лікарні «Кременчуцька», також медзаклад уклав договір із приватним підприємством на послугу магнітно-резонансної томографії, якщо існує така потреба для пацієнта (для нього це також буде безоплатно).
Якщо раніше пацієнтів з інсультом везли в Першу лікарню ім. Богаєвського, то тепер їх приймає і лікарня «Кременчуцька».
Існує чіткий графік чергувань:
Лікування людини з гострим порушенням мозкового кровообігу у залежності від стану пацієнта може мінімум тривати 7 днів і максимально — до нормалізації основних показників (артеріального тиску, щоб не було порушень дихання).
В інтернеті є інформація, що врятувати людину, у якої стався інсульт можна, якщо проколоти їй пучки усіх 10 пальців на руках голкою та вичавити кров. Перед цим голку необхідно розігріти над вогнем. Але лікар-невропатолог спростовує цей метод:
Деяким людям після інсульту необхідна реабілітація. Якщо у пацієнта є парез (тобто параліч), порушення мови, його переводять у центр відновного лікування та реабілітації на вулиці Квітки Цісик, 1А (колишня водолікарня).
Лікарка Швець зазначає, що кількість інсультів під час війни зросла. Про це говорить як кременчуцька, так і всеукраїнська статистика.
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