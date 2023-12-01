Що і коли садити у грудні - календар городника від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 19:30
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Взимку настає час попрощатися із садом та городом до весни. Але є деякі справи, якими можна ще займатися
Сприятливі дні в місячному посівному календарі на грудень 2023 року
- Цибуля — 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29;
- Редиска, редька, дайкон — 6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29;
- Зелень — 18, 19, 21, 28, 29;
- Квіти — 6, 7, 25, 26
- Часник – 7-9, 14, 15;
- Листові салати – 1, 7-9, 18-24, 28, 29;
- Шпинат – 7-9, 18-22;
- Рукола, крес, листова гірчиця – 1, 10, 11, 18-22, 28, 29;
- Мангольд та інші листові овочі – 18-24;
- Кріп та фенхель – 14, 15, 23, 24;
- Петрушка, кінза та селера на листя – 18-20;
- Базилік, материнка, розмарин – 5, 6, 10, 11, 18-22;
- Лікарські та чайні культури – 2-6, 10, 11, 30, 31;
- Мікрозелень – 10, 11, 14, 15, 18-22.
Найкращі дні для садових робіт у грудні 2023
- Робота з ґрунтом у теплиці та саду 13, 21, 22;
- Пророщування насіння 1, 7−11, 14, 15, 23, 24, 28, 29;
- Пікірування, проріджування 7−9;
- Полив 1, 10, 11, 18−20, 28, 29;
- Підживлення органічними та зеленими добривами 1, 10, 11, 28, 29;
- Підживлення мінеральними добривами 14, 15, 18−20, 23, 24;
- Обрізка, омолодження, формування 10−12;
- Боротьба зі шкідниками та хворобами 2−6, 13, 30, 31;
- Профілактичні обробки 5, 6, 25, 26;
- Заготівля живців 14, 15, 18−20, 23, 24;
- Обробка, ремонт, розбір теплиць та парників 7−9, 25, 26;
- Прибирання на ділянці 12, 13, 16, 17, 27;
- Захист саду та сховищ від гризунів 16, 17, 27;
- Корчування 12, 16, 16, 21, 22, 27;
- Чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій 1, 10, 11, 18−20, 27−29.
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