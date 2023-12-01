Що і коли садити у грудні - календар городника від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 136

Взимку настає час попрощатися із садом та городом до весни. Але є деякі справи, якими можна ще займатися

Сприятливі дні в місячному посівному календарі на грудень 2023 року Цибуля — 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29;

Редиска, редька, дайкон — 6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29;

Зелень — 18, 19, 21, 28, 29;

Квіти — 6, 7, 25, 26

Часник – 7-9, 14, 15;

Листові салати – 1, 7-9, 18-24, 28, 29;

Шпинат – 7-9, 18-22;

Рукола, крес, листова гірчиця – 1, 10, 11, 18-22, 28, 29;

Мангольд та інші листові овочі – 18-24;

Кріп та фенхель – 14, 15, 23, 24;

Петрушка, кінза та селера на листя – 18-20;

Базилік, материнка, розмарин – 5, 6, 10, 11, 18-22;

Лікарські та чайні культури – 2-6, 10, 11, 30, 31;

Мікрозелень – 10, 11, 14, 15, 18-22. Найкращі дні для садових робіт у грудні 2023 Робота з ґрунтом у теплиці та саду 13, 21, 22;

Пророщування насіння 1, 7−11, 14, 15, 23, 24, 28, 29;

Пікірування, проріджування 7−9;

Полив 1, 10, 11, 18−20, 28, 29;

Підживлення органічними та зеленими добривами 1, 10, 11, 28, 29;

Підживлення мінеральними добривами 14, 15, 18−20, 23, 24;

Обрізка, омолодження, формування 10−12;

Боротьба зі шкідниками та хворобами 2−6, 13, 30, 31;

Профілактичні обробки 5, 6, 25, 26;

Заготівля живців 14, 15, 18−20, 23, 24;

Обробка, ремонт, розбір теплиць та парників 7−9, 25, 26;

Прибирання на ділянці 12, 13, 16, 17, 27;

Захист саду та сховищ від гризунів 16, 17, 27;

Корчування 12, 16, 16, 21, 22, 27;

Чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій 1, 10, 11, 18−20, 27−29.

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