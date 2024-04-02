Сьогодні під Кременчуком відбудеться контрольований технічний вибух

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Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати

Сьогодні, 2 квітня о 13.00, у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух, повідомляє пресслужба підприємство. Усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати. Ferrexpo додатково надасть інформацію з цього приводу, якщо буде необхідність.