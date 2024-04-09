На Полтавщині зіткнулися велосипед і мотоцикл: обох водіїв ушпиталили

Учора, 8 квітня, близько 21.45 на дорозі поблизу села Руденківка Новосанжарської громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, мотоцикл Suzuki під керуванням 29-річного зіткнувся із велосипедом, на якому рухався 18-річний хлопець.
Внаслідок зіткнення обох постраждалих із травмами госпіталізували.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі причини та обставини аварії.
Нагадаємо, днями на Полтавщині мотоцикліст врізався у бетонний стовп і загинув.
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