На Полтавщині зіткнулися велосипед і мотоцикл: обох водіїв ушпиталили

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Учора, 8 квітня, близько 21.45 на дорозі поблизу села Руденківка Новосанжарської громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, мотоцикл Suzuki під керуванням 29-річного зіткнувся із велосипедом, на якому рухався 18-річний хлопець.

Внаслідок зіткнення обох постраждалих із травмами госпіталізували.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, днями на Полтавщині мотоцикліст врізався у бетонний стовп і загинув.