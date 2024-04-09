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Кременчук

У Кременчуці шляховики завершують ремонт дороги у провулку Квітки Цісик

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 122

 

Ця дорога важлива, бо веде до міських медичних та соціальних закладів

У Кременчуці шляховики завершують ремонт дороги у провулку Квітки Цісик. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Ремонт був запланований ще до повномасштабного вторгнення, проте через введення воєнного стану міська влада змушена була його відкласти.

— Ця дорога дуже важлива, вона веде до міських медичних та соціальних закладів, тож вирішили виконати необхідні роботи з ремонту. Дякуємо за допомогу в організації робіт депутату міської ради Олександру Яцині, — зазначив Віталій Малецький.

Мер пообіцяв, що роботи з ремонту доріг продовжуватимуться і надалі. Але через обмеження воєнного часу у Кременчуці вимушені будуть зосереджуватися лише на найбільш критичних ділянках.

«Кричущі адреси». Кременчужани скаржаться на стан внутрішньоквартальних доріг

Нагадаємо, у Кременчуці планують замінити й встановити бордюри за понад 1,5 млн грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ремонт ремонт дорог дорога
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