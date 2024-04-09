У Кременчуці шляховики завершують ремонт дороги у провулку Квітки Цісик. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Ремонт був запланований ще до повномасштабного вторгнення, проте через введення воєнного стану міська влада змушена була його відкласти.
Мер пообіцяв, що роботи з ремонту доріг продовжуватимуться і надалі. Але через обмеження воєнного часу у Кременчуці вимушені будуть зосереджуватися лише на найбільш критичних ділянках.
Нагадаємо, у Кременчуці планують замінити й встановити бордюри за понад 1,5 млн грн.
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