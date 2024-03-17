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«Кричущі адреси». Кременчужани скаржаться на стан внутрішньоквартальних доріг

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 121

Ремонт очікують дороги на вулиці Миру, у мікрорайоні Молодіжний у центральній частині міста та на правобережжі Кременчука

У Кременчуці мешканці двох будинків, що розташовані на вулиці Шкільний, скаржаться на стан внутрішньоквартальних доріг. Роботи на правому березі Кременчука розпочнуться із запуском асфальтного заводу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 15 березня.

Скаргу містян озвучив депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян у своєму депутатському зверненні. За словами Віталія Малецького, місто знає про стан доріг біля цих будинків — ремонтні роботи на правому березі розпочнуться із запуском асфальтного заводу.

— Це кричущі адреси, ми знаємо будинки. Я впевнений, що у цьому році зробимо. Минулого року було зроблено капітальний ремонт від кафе «Молодіжне», — говорить міський голова.

За його словами, ремонт очікують дороги на вулиці Миру, у мікрорайоні Молодіжний у центральній частині міста та на правобережжі Кременчука. 

Нагадаємо, на ремонт доріг у Кременчуці у 2024 році влада планує витратити 131 млн 762,2 тис. грн, з них:

  • на поточний ремонт вулично-шляхової мережі  та внутрішньоквартальних проходів — 119 млн 603,5 тис. грн;
  • капітальний ремонт вулично-шляхової мережі міста — 1 млн грн.
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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: ремонт доріг внутрішньоквартальні проїзди
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