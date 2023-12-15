Без «військового» ПДФО. У Кременчуці затвердили бюджет «виживання» на 2024 рік

Вчора, 20:40 Переглядів: 271

На які сфери урізали фінансування, а на що збільшили видатки у порівняні з 2023 роком — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа»

15 грудня на сесії Кременчуцької міської ради затвердила бюджет на 2024 рік. Це вже вдруге Кременчук приймає бюджет у період воєнного стану. Загалом на наступний рік він складатиме 3 млрд 93 млн 642 тис. 232 грн (доходи). Витратити (видатки) плануються у розмірі 3 млрд 90 млн 874 тис. 16 грн. Дефіцит бюджету складатиме у сумі 371 млн 595 тисяч 946 гривень.

Зазначимо, через вилучення «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у жовтні бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік очікувався у розмірі 2 млрд грн. Неодноразово чиновники та міський голова наголошували, що на наступний рік буде бюджет «виживання», адже цих коштів, за їх словами, вистачало б лише на зарплати бюджетників та підтримку життєдіяльності комунальних установ та міських управлінь.

Торік міська рада затвердила бюджет у розмірі 3,21 млрд гривень (доходи) та 3,45 млрд гривень (видатки). Якщо порівнювати річні бюджети 2023-2024 років, то він зменшився на понад 122 млн грн.

Дефіцит бюджету складає 371 млн 595 тисяч 946 гривень — це борги міста, які переносяться на 2024 рік. За словами мера Віталія Малецького, станом на 13 грудня Кременчук був винен державі 21 млн грн так званого «технічного кредиту» через вилучення «військового» ПДФО з жовтня. Через кредит нині місто не може виплатити зарплати бюджетникам.

Як буде поповнюватись бюджет та які прогнози?

За словами заступниці міського голови Кременчука Тетяни Неіленко, у 2024 році основними джерелами дохідної частини бюджету залишаються 4 податки:

Податок на доходи фізичних осіб

Єдиний податок

Акцизний податок

Податок на майно в частині земельного податку.

Обсяг усіх 4 джерел складають загалом 98% доходу бюджету. За прогнозами фінансистів, на 2024 рік заплановано ПДФО в сумі 1 млрд 870 млн грн, що на 1,6% менше за очікуваний показник 2023 року (1 млрд 900 млн грн). Загалом, на їх думку, надходження зростуть з усіх основних джерел дохідної частини, деякі з інших податків — суми не зміняться. Місцеві податки та збори залишаються без змін, заявляла Неіленко.

Куди витрачатимуть гроші?

На сьогодні видатки у 2024 році залишаються без змін. Тобто, у наступному році витрачатимуть стільки ж, скільки цьогоріч, попри зростання інфляції, а на деяких напрямках планують зменшення витрат, розповіла заступниця очільника міста. На Стабілізаційний фонд планують закласти 300 млн грн. Капітальні витрати не передбачаються.

Соцзахист і освіта — «в плюсі»: витрати по сферах у 2024 році

Витрати по галузях на 2024 рік у порівнянні з 2023 роком, млн грн

2024 2023 Різниця у % Державне управління 224,6 242,1 - 6,3 Освіта 980,6 902,7 + 8,6 Охорона здоров’я 125,2 190,5 -52 Соціальний захист 198,4 178 + 11,2 Культура 67,9 67,3 + 0,8 Спорт 48,4 43,7 + 10,8 Житлово-комунальне господарство 442,3 423,2 + 4,5 Будівництво 49,3 60,3 + 18,2 Транспорт і дороги 233,4 202,1 +15,49 Інші видатки

719,6

Найбільшу частку бюджету «забирає» освіта (понад третина) та ЖКГ (14%). Найменше у 2024 році витрачатимуть на культуру, спорт та будівництво.

На зарплати чиновників (державне управління) у наступному році з бюджету виділяють меншу суму, аніж цьогоріч. На оплату праці передбачені видатки в сумі 163 млн 513,8 тис. грн — зменшення на 8,1%. Інші кошти йдуть на оплату комунальних послуг.

На освіту в 2024 році витратять майже один мільярд гривень. Зазначимо, Кременчуцька громада отримає освітню субвенцію на понад 17% більше, аніж прогнозували фінансисти. У грошовому еквіваленті це 364 млн 315,5 тис. грн. Ці кошти спрямують на зарплати вчителів. У 2024 році для певної категорії школярів передбачене пільгове харчування. Торік безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів у плануванні бюджету не було.

На медицину з міського бюджету виділили понад 125 млн грн — це 4% від загального розміру. Ці гроші підуть на реалізацію міських програм, підтримки комунальних медзакладів.

Зокрема, понад 4 млн виділять на забезпечення пільговими медикаментами дітей і дорослих з інвалідністю, хворих на орфанні захворювання, дітей, хворих на фенілкетонурію, спеціальним харчуванням. Трохи менше, 4 млн 600 тисяч, на безоплатну стоматологію для пенсіонерів у лікарні «Кременчуцька». На підтримку роботи комунальних медичних закладів у 2024 році планують виділити 31 млн 755,9 тис. грн. Ці гроші частково покриють борги у зарплатах деяких медпрацівників, які отримують виплати з місцевого бюджету.

Кременчуцька влада збільшить витрати на соціальний захист населення. Як розповідала заступниця міського голови Тетяна Неіленко, найбільше фінансування посилять у допомозі для ВПО, також збільшиться кількість матеріальної допомоги, зокрема для сімей загиблих військових.

Витрати щодо утримання спецзакладів у 2024 році:

На утримання Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю — 7 млн 906,4 тис. грн.

На утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей — 7 млн 170,0 тис. грн.

На утримання двох територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які не здатні до самообслуговування — 41 млн 138,7 тис. грн.

На поховання загиблих українських військових у 2024 році планують витрати понад 2 млн грн. Додаткове харчування військовослужбовців, які лікуються у медзакладах Кременчука, та безкоштовне зубопротезування для них з бюджету витратять 3 млн 300 тис. грн.

Попри те, що видатки на культуру збільшились, на наступний рік проведення заходів коштом міста у бюджеті не передбачено. На підтримку парків Кременчука планують витратити 9 млн 976 тис. грн, що на понад мільйон більше ніж у 2023 році. Для спортсменів, які мають здобутки на міжнародних та всеукраїнських заходах, з бюджету виділяють 1 млн грн. Стипендії отримуватимуть 47 спортсменів протягом 10 місяців, зокрема учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор.

На утримання 9 автобусів для комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» у 2024 році розрахована сума приблизно 7 млн 57 тисяч грн. Загалом на утримання транспорту КТУ виділяють 94 млн 581,2 тис. грн.

На ремонт доріг у Кременчуці планують витратити 131 млн 762,2 тис. грн, з них:

на поточний ремонт вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів — 119 млн 603,5 тис. грн;

капітальний ремонт вулично-шляхової мережі міста — 1 млн грн.

Для комунального підприємства «Муніципальна варта» на 2024 рік виділяють 20 млн 300 тис. грн. КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» (КТРК) в наступному році отримає 21 млн 984 тисячі.