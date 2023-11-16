Кременчуцька влада зменшує витрати з бюджету: економія «торкнеться» майже усіх сфер

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 651 Коментарів: 1

У Кременчуці влада планує мінімізувати витрати на міські програми через вилучення «військового» податку на доходи фізосіб (ПДФО). Фінансування зменшать на спортивні програми, те, що стосується позашкільної освіти та планують відмовитись від закупівлі квітів для покладання.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 листопада.

— Будуть скорочувати програми, які потрібні, але без них можна обійтися. От сьогодні була дискусія, чи потрібно нам проводити міські заходи з покладання квітів. Якщо порахувати, то квіти — це десятки тисяч гривень, — сказав міський голова.

У головних розпорядників бюджетних коштів вже запланували зменшення фінансування на 5-10%. Грошові витрати зменшаться в усіх сферах життєдіяльності міста — починаючи від житлово-комунального господарства до освіти.

— Оптимізуємо бюджет департаменту освіти який з 3 спроби не зміг вкластися у ту цифру, яку їм доведено. Питання харчування: у нас 6 тис. дітей відвідує школи очно, а вони нараховують на 20 тисяч, — розповів Віталій Малецький.

Попри те, що витрати мінімізують, цього недостатньо, щоб вкластися у бюджет Кременчука на 2024 рік — у 2 млрд. Головні розпорядники бюджету на сьогодні вже подали заявки на 2 млрд 176 млн грн — «це без врахування заяв департаменту освіти», заявив мер.

За словами очільника громади, грошові витрати не зменшать на програмах, що стосуються військових, виплати їм матеріальної допомоги, харчування в лікарнях для поранених. Допомогу для військових, які отримали інвалідність внаслідок війни також не скорочуватимуть.

Що відомо про вилучення «військового» ПДФО та як це вплине на бюджет Кременчук?

На початку листопада нардепи підтримали законопроєкт про вилучення «військового» ПДФО з бюджетів громад. Гроші спрямовують до державного бюджету. Додаткові кошти витратять переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ.

«Звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. Не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії та централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Раніше Кабмін заявляв, що рішення вилучення «військового» ПДФО дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі та витратити на оборонну промисловість країни. Асоціація міст України вважає, що законопроєкт «позбавляє захисників України та їх родини гарантованих Конституцією України прав, що забезпечуються місцевим самоврядуванням».

Міський голова Кременчука заявив, що запланований бюджет на 2024 рік вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.