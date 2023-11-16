Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 17 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У п'ятницю, 17 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 19.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподіл:

  • квт. 304, 16-18;
  • вул. Амвросія Ковальова, 46-77;
  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
  • вул. Віри Холодної, 1-36;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Є. Патона, 25;
  • вул. І. Мечнікова, 3-10;
  • вул. Індустріальна, 2-145А;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • вул. М. Молочникова, 2, 4, 11.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48А, 52;
  • вул. Олександра Білаша, 2Б-18, 8, 10, 12.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
  • пров. Грузинськи, 11-27;
  • вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;
  • вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 3, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • пров. І. Паторжинського, 1-12;
  • вул. Софіївська, 3, 9А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А; туп.
  • Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6;
  • туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3;
  • вул. Академіка Маслова, 32/15;
  • вул. Миколи Гоголя, 7/44-21;
  • вул. Ігоря Сердюка, 2А;
  • вул. Коцюбинського, 4;
  • вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;
  • вул. Софіївська, 2/50;
  • вул. Богдана Хмельницького, 1Г;
  • вул. Троїцька, 5, 7/5.

У зв'язку з обмеженням, припиненням розподілу електричної енергії за ініціативою ОСР:

  • туп. 7-й Хорольський, 1;
  • пров. 7-й Хорольський.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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