Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п'ятницю, 17 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 19.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподіл:

квт. 304, 16-18;

вул. Амвросія Ковальова, 46-77;

вул. Великокохнівська, 2/2-57А;

вул. Віри Холодної, 1-36;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Є. Патона, 25;

вул. І. Мечнікова, 3-10;

вул. Індустріальна, 2-145А;

вул. Козацька, 71-134;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

вул. М. Молочникова, 2, 4, 11.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48А, 52;

вул. Олександра Білаша, 2Б-18, 8, 10, 12.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Вагонобудівний, 2/34-22;

пров. Грузинськи, 11-27;

вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

вул. Лейтенанта Покладова, 3, 30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

пров. І. Паторжинського, 1-12;

вул. Софіївська, 3, 9А-55/35;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А; туп.

Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 9А-36;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Академіка Маслова, 32/15;

вул. Миколи Гоголя, 7/44-21;

вул. Ігоря Сердюка, 2А;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Богдана Хмельницького, 1Г;

вул. Троїцька, 5, 7/5.

У зв'язку з обмеженням, припиненням розподілу електричної енергії за ініціативою ОСР: