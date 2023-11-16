Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 17 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 17 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 19.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподіл:
- квт. 304, 16-18;
- вул. Амвросія Ковальова, 46-77;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- вул. Віри Холодної, 1-36;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Є. Патона, 25;
- вул. І. Мечнікова, 3-10;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- вул. Козацька, 71-134;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- вул. М. Молочникова, 2, 4, 11.
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48А, 52;
- вул. Олександра Білаша, 2Б-18, 8, 10, 12.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- пров. Грузинськи, 11-27;
- вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- вул. Лейтенанта Покладова, 3, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- пров. І. Паторжинського, 1-12;
- вул. Софіївська, 3, 9А-55/35;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А; туп.
- Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Миколи Гоголя, 7/44-21;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А;
- вул. Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г;
- вул. Троїцька, 5, 7/5.
У зв'язку з обмеженням, припиненням розподілу електричної енергії за ініціативою ОСР:
- туп. 7-й Хорольський, 1;
- пров. 7-й Хорольський.