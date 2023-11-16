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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщини затримали браконьєра, який завдав державі збитків на 63 тисячі гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 212

 

Чоловік незаконно ловив рибу у природному парку «Нижнєсульський»

14 листопада на Полтавщині під час спільного природоохоронного рейду поліцейські та працівники Національного природного парку «Нижнєсульський» виявили в районі села Горошине 62-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Для документування злочинної діяльності на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтащини.

— Рейдова група виявила мешканця села Сазонівка, Лубенського району, який рибалив за допомогою забороненого знаряддя. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків становить понад 63 тисячі гривень, — зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідуваня за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: браконьєри поліція Полтавщини вилов риби
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