На Полтавщини затримали браконьєра, який завдав державі збитків на 63 тисячі гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 212

14 листопада на Полтавщині під час спільного природоохоронного рейду поліцейські та працівники Національного природного парку «Нижнєсульський» виявили в районі села Горошине 62-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Для документування злочинної діяльності на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтащини.

— Рейдова група виявила мешканця села Сазонівка, Лубенського району, який рибалив за допомогою забороненого знаряддя. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків становить понад 63 тисячі гривень, — зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідуваня за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії.