На Полтавщини затримали браконьєра, який завдав державі збитків на 63 тисячі гривень

14 листопада на Полтавщині під час спільного природоохоронного рейду поліцейські та працівники Національного природного парку «Нижнєсульський» виявили в районі села Горошине 62-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Для документування злочинної діяльності на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції.
Про це повідомляє пресслужба поліції Полтащини.
За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідуваня за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії.
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