Рада ухвалила законопроєкт про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів до кінця війни

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 483 Коментарів: 1

Сьогодні, 8 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10037 щодо переспрямування так званого «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного. За це рішення проголосували 253 народні депутати.

Додаткові кошти спрямують переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ. Про це повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

— Ключові норми законопроєкту: доходи Дорожнього фонду у 2024 році спрямовуються в загальний фонд державного бюджету і спрямовуються на потреби оборони. «Військовий ПДФО» з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету, — написала вона у Фейсбуці.

Напередодні голосування міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що йдеться про додаткові доходи держбюджету від «воєнного» ПДФО розміром 25,8 млрд грн у 2023 році та близько 96 млрд грн наступного року. А також про 95 млрд грн, які мали б надходити до Дорожнього фонду від акцизів на пальне.

Нагадаємо, що 17 жовтня Верховна Рада України не прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037 щодо вилучення «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів та передачу цих коштів до державного бюджету. Законопроєкт тоді підтримали лише 223 депутати — для його прийняття не вистачило лише 3-х голосів.

Обидва нардепи від Кременчука 17 жовтня не підтримали цей законопроєкт. Його тоді відправили на повторне друге читання. Як вони голосували сьогодні поки невідомо — на сайті Верховної Ради інформації щодо голосування за цей законопроєкт ще не оприлюднили.

Законопроєкт був ініційований Кабміном. Він пропонує вилучити з місцевих бюджетів військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових, — і спрямувати його на закупівлю техніки та виробництво зброї.

У жовтні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. А вилучення ПДФО з місцевих бюджетів дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.

Місцеві громади виступили проти його прийняття, заявивши, що втратять у 2024 році приблизно 65 млрд грн. Зокрема Кременчук може втратити у 2023 році близько 200 млн грн, а наступного року — вчетверо більше.

Зазначимо, що ПДФО є головним джерелом доходів місцевих бюджетів. Зібраний на території громади ПДФО наразі розподіляється між бюджетами у такій пропорції:

21% — держаний бюджет (взагалі то Бюджетним кодексом встановлено 25%, але як виключення для підтримки місцевого самоврядування у 2022-2023 рр. застосовується знижений на 4% норматив);

64% — бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад (60% у Бюджетному кодексі + 4% у 2022-2023 рр.);

15% — обласні бюджети.

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