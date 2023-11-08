Рада ухвалила законопроєкт про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів до кінця війни

Сьогодні, 8 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10037 щодо переспрямування так званого «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного. За це рішення проголосували 253 народні депутати.
Додаткові кошти спрямують переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ. Про це повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Напередодні голосування міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що йдеться про додаткові доходи держбюджету від «воєнного» ПДФО розміром 25,8 млрд грн у 2023 році та близько 96 млрд грн наступного року. А також про 95 млрд грн, які мали б надходити до Дорожнього фонду від акцизів на пальне.
Нагадаємо, що 17 жовтня Верховна Рада України не прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037 щодо вилучення «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів та передачу цих коштів до державного бюджету. Законопроєкт тоді підтримали лише 223 депутати — для його прийняття не вистачило лише 3-х голосів.
Обидва нардепи від Кременчука 17 жовтня не підтримали цей законопроєкт. Його тоді відправили на повторне друге читання. Як вони голосували сьогодні поки невідомо — на сайті Верховної Ради інформації щодо голосування за цей законопроєкт ще не оприлюднили.
Законопроєкт був ініційований Кабміном. Він пропонує вилучити з місцевих бюджетів військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових, — і спрямувати його на закупівлю техніки та виробництво зброї.
У жовтні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. А вилучення ПДФО з місцевих бюджетів дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.
Місцеві громади виступили проти його прийняття, заявивши, що втратять у 2024 році приблизно 65 млрд грн. Зокрема Кременчук може втратити у 2023 році близько 200 млн грн, а наступного року — вчетверо більше.
Зазначимо, що ПДФО є головним джерелом доходів місцевих бюджетів. Зібраний на території громади ПДФО наразі розподіляється між бюджетами у такій пропорції:
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