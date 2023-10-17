Рада «провалила» законопроєкт про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів завдяки нардепам з Кременчука

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Документ відправили на доопрацювання і розглянуть ще раз

Верховна Рада України не прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037 щодо вилучення «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів та передачу цих коштів до державного бюджету. Про результати голосування в парламенті 17 жовтня стало відомо з сайту Верховної Ради.

Законопроєкт підтримали лише 223 депутати, проти проголосували 9, а утрималися — 52. 31 депутат не голосував. Для його прийняття не вистачило лише 3-х голосів.

За словами нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт «збили» загалом мажоритарні депутати.

Зокрема, обидва нардепи від Кременчука не підтримали законопроєкт. Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олексій Мовчан був відсутній під час голосування, а народний депутат Юрій Шаповалов з депутатської групи «За майбутнє» під час голосування утримався.

— Відправили на повторне друге — 265. Також підтримано скорочені терміни підготовки до повторного другого читання, — зазначив Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі

Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується вилучити з місцевих бюджетів військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових, — і спрямувати його на закупівлю техніки та виробництво зброї. Законопроєкт уряду передбачає спрямувати половину вилучених грошей на закупівлі спецтехніки та обладнання Держслужбі спецзв’язку та ще половину — Мінстратегпрому на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. А вилучення ПДФО з місцевих бюджетів дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.

Утім, місцеві громади виступили проти, заявивши, що тоді втратять у 2024 році приблизно 65 млрд грн. Зокрема Кременчук міг втратити у 2023 році близько 200 млн грн, а наступного року учетверо більше.

Зазначимо, що ПДФО є головним джерелом доходів місцевих бюджетів. Зібраний на території громади ПДФО наразі розподіляється між бюджетами у такій пропорції:

21% — держаний бюджет (взагалі то Бюджетним кодексом встановлено 25%, але як виключення для підтримки місцевого самоврядування у 2022-2023 рр. застосовується знижений на 4% норматив);

64% — бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад (60% у Бюджетному кодексі + 4% у 2022-2023 рр.);

15% — обласні бюджети.

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