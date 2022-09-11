Надходження до місцевих бюджетів можуть різко скоротитися через відмову від ПДФО на військових

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький звертається до уряду, висловлюючи не тільки свою особисту позицію, а й позицію голів територіальних громад Полтавщини – ПДФО від зарплат військових мають, як зараз, залишатися на місцях та підтримувати місцеві бюджети. Про це він пише у своєму блозі:

«З початку повномасштабної війни росії проти України ми вирішили, що Полтавська область – не інертний тил, а активний другий фронт. Наша область розмістила в себе багато військових частин і підрозділів тероборони. Більшість наших громад утримують підрозділи територіальної оборони, деякі – розташовують військові підрозділи ЗСУ. Ми закуповуємо нашим захисникам одяг і взуття, укомплектовуємо та закупляємо необхідний для служби інвентар й засоби захисту/ураження. Також Полтавщина прийняла понад 250 тисяч людей, евакуйованих з прифронтових регіонів. За цим показником ми входимо до топ-5 областей, що прийняли найбільшу кількість ВПО.

Це, а також загальна соціально-економічна ситуація в країні, спричинили зростання навантаження на місцеві бюджети. Громади можуть нормально функціонувати та розміщувати ВПО, зокрема, зарядки ПДФО з заробітних плат військових. Так, з січня по серпень 2022 року громади Полтавщини сукупно отримали понад 1,3 млрд грн фактичних надходжень до бюджету з ПДФО військовослужбовців. Минулого року за ці ж пів року – 348 млн грн. Різниця майже в 3,5 раза.

Ситуація на зараз. Міністерство фінансів України надіслало листи з проєктом місцевих бюджетів на 2023 рік. У ньому йдеться, що в наступному році може бути скасоване оподаткуванням ПДФО грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям. Звертаю увагу Верховної Ради, народних депутатів, МФУ на потребу переглянути цей крок та не забирати з місцевого бюджету ПДФО військових принаймні на час воєнного стану. Ці кошти перекривають дефіцит місцевого бюджету й дають можливість громадам надалі інвестувати їх в обороноздатність громади, підрозділів тероборони, підтримувати захисників та тримати додаткове навантаження, пов'язане з війною. Це надзвичайно важливо, адже Полтавщина межує з Харківщиною, де простягається лінія фронту. Наші шпиталі приймають поранених, а наша інфраструктура переформатувалася для потреб бійців.

Врешті-решт, сплачені в місцеві бюджети кошти підтримують цілісну економічну систему країни, конвертуючись в інші податки та відрахування, які надходять до держбюджету.

Я озвучив власну позицію. Її підтримують сотні представників органів місцевого самоврядування. Готовий до дискусії з ініціаторами рішення з ПДФО на будь-якому з майданчиків.

1,3 млрд гривень надійшло до місцевих бюджетів Полтавщини лише за перше півріччя 2022-го як податок на доходи (ПДФО) військовослужбовців. Звертаюся до уряду не забирати ці надходження з громад у майбутньому році.

Ці кошти громади можуть витрачати на підрозділи територіальної оборони та допомогу ЗСУ, підтримку евакуйованих громадян. І ми це робимо, адже від Полтавщини до лінії фронту місцями 150 км. Зараз уряд та МФУ вирішують, куди ПДФО військових буде зараховуватися в 2023 році.

Моя позиція – кошти на час воєнного стану мають лишатися в громадах. Детально написав своє бачення у блозі, - написав Олександр Біленький.»