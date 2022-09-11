Надходження до місцевих бюджетів можуть різко скоротитися через відмову від ПДФО на військових

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький звертається до уряду, висловлюючи не тільки свою особисту позицію, а й позицію голів територіальних громад Полтавщини – ПДФО від зарплат військових мають, як зараз, залишатися на місцях та підтримувати місцеві бюджети. Про це він пише у своєму блозі:
«З початку повномасштабної війни росії проти України ми вирішили, що Полтавська область – не інертний тил, а активний другий фронт. Наша область розмістила в себе багато військових частин і підрозділів тероборони. Більшість наших громад утримують підрозділи територіальної оборони, деякі – розташовують військові підрозділи ЗСУ. Ми закуповуємо нашим захисникам одяг і взуття, укомплектовуємо та закупляємо необхідний для служби інвентар й засоби захисту/ураження. Також Полтавщина прийняла понад 250 тисяч людей, евакуйованих з прифронтових регіонів. За цим показником ми входимо до топ-5 областей, що прийняли найбільшу кількість ВПО.
Це, а також загальна соціально-економічна ситуація в країні, спричинили зростання навантаження на місцеві бюджети. Громади можуть нормально функціонувати та розміщувати ВПО, зокрема, зарядки ПДФО з заробітних плат військових. Так, з січня по серпень 2022 року громади Полтавщини сукупно отримали понад 1,3 млрд грн фактичних надходжень до бюджету з ПДФО військовослужбовців. Минулого року за ці ж пів року – 348 млн грн. Різниця майже в 3,5 раза.
Ситуація на зараз. Міністерство фінансів України надіслало листи з проєктом місцевих бюджетів на 2023 рік. У ньому йдеться, що в наступному році може бути скасоване оподаткуванням ПДФО грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям. Звертаю увагу Верховної Ради, народних депутатів, МФУ на потребу переглянути цей крок та не забирати з місцевого бюджету ПДФО військових принаймні на час воєнного стану. Ці кошти перекривають дефіцит місцевого бюджету й дають можливість громадам надалі інвестувати їх в обороноздатність громади, підрозділів тероборони, підтримувати захисників та тримати додаткове навантаження, пов'язане з війною. Це надзвичайно важливо, адже Полтавщина межує з Харківщиною, де простягається лінія фронту. Наші шпиталі приймають поранених, а наша інфраструктура переформатувалася для потреб бійців.
Врешті-решт, сплачені в місцеві бюджети кошти підтримують цілісну економічну систему країни, конвертуючись в інші податки та відрахування, які надходять до держбюджету.
Я озвучив власну позицію. Її підтримують сотні представників органів місцевого самоврядування. Готовий до дискусії з ініціаторами рішення з ПДФО на будь-якому з майданчиків.
1,3 млрд гривень надійшло до місцевих бюджетів Полтавщини лише за перше півріччя 2022-го як податок на доходи (ПДФО) військовослужбовців. Звертаюся до уряду не забирати ці надходження з громад у майбутньому році.
Ці кошти громади можуть витрачати на підрозділи територіальної оборони та допомогу ЗСУ, підтримку евакуйованих громадян. І ми це робимо, адже від Полтавщини до лінії фронту місцями 150 км. Зараз уряд та МФУ вирішують, куди ПДФО військових буде зараховуватися в 2023 році.
Моя позиція – кошти на час воєнного стану мають лишатися в громадах. Детально написав своє бачення у блозі, - написав Олександр Біленький.»
Зауважимо, що з 2022 року сплачене ПДФО розподіляється у пропорції: 64% - до бюджетів територіальних громад, а 15% - до обласного бюджету.
Зважаючи на значне збільшення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців з початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну за рахунок встановлення щомісячної додаткової винагороди у розмірі 30 тис. грн, а тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях – до 100 тис. грн, обсяг виплат військовим збільшився багатократно. До того, збільшилась і загальна кількість військовослужбовців.
Відповідно, розміри частини ПДФО, які отримують місцеві бюджети від військових, також збільшилися багатократно.
Проте варто зазначити, що згідно законодавства, з грошового забезпечення військовослужбовців ПДФО не утримується, а податок за них платить військова частина, отримуючи на це гроші з державного бюджету.
У результаті, видатки державного бюджету на виплати грошового забезпечення військовослужбовцям та цільових коштів військовим частинам на сплату ПДФО за військових сильно зросли. І частина цих додаткових видатків держбюджету фактично надходить до місцевих бюджетів через платежі ПДФО.
Так, за даними Міноборони, обсяг виплат на грошове забезпечення військовослужбовців у червні сягнув 64 мільярди гривень!
Сьогодні видатки на армію становлять майже 75% відсотків бюджету країни. Значна частина цих видатків йде саме на грошове забезпечення військових та сплату за них ПДФО.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, якщо в 2021 році видатки на армію становили 156 мільярдів гривень за рік, то нині сягають 130 мільярдів щомісяця! Отже, логіка уряда зекономити на цільових коштах військовим частинам для сплати ПДФО за військових, відмінивши ПДФО для них, цілком зрозуміла. Проте це вдарить по надходженнях до місцевих бюджетів.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер