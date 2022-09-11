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Освіта, Полтавщина

261 учень із Полтавщини набрав на національному мультитесті 200 балів

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 221

 

18 школярів отримали по 200 балів з усіх трьох предметів НМТ, ще 43 абітурієнти – з двох

261 учень із Полтавщини склав національний мультипредметний тест на найвищі бали. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

32 випускника кременчуцьких ліцеїв отримали 200 балів на НМТ

Зокрема 18 школярів отримали 600 балів – по 200 з усіх трьох предметів НМТ, ще 43 абітурієнти мають по два 200-бальних результати.

«Сильно боялася зробити помилку!» Інтерв'ю з кременчуцькими ліцеїстами, які набрали 200 балів на мультитесті

До вишів Полтавщини подали близько 23 тисяч заяв на вступ. Професійно-технічна освіта цьогоріч користується великим попитом. Зараховані вже 3,5 тисячі абітурієнтів, що на 10% більше, ніж торік. Найбільш затребуваними стали професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Водій автотранспортних засобів», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Кухар», «Електрогазозварник».

Окрім того, завершився вступ до закладів фахової передвищої освіти на бюджетну форму навчання на базі 9-х класів: вже зарахували 1790 людей.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: zn.ua
Теги: освіта тестування вузы профессионально-техническое образование вступна кампанія
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