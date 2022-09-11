261 учень із Полтавщини набрав на національному мультитесті 200 балів

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18 школярів отримали по 200 балів з усіх трьох предметів НМТ, ще 43 абітурієнти – з двох

261 учень із Полтавщини склав національний мультипредметний тест на найвищі бали. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Зокрема 18 школярів отримали 600 балів – по 200 з усіх трьох предметів НМТ, ще 43 абітурієнти мають по два 200-бальних результати.

До вишів Полтавщини подали близько 23 тисяч заяв на вступ. Професійно-технічна освіта цьогоріч користується великим попитом. Зараховані вже 3,5 тисячі абітурієнтів, що на 10% більше, ніж торік. Найбільш затребуваними стали професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Водій автотранспортних засобів», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Кухар», «Електрогазозварник».

Окрім того, завершився вступ до закладів фахової передвищої освіти на бюджетну форму навчання на базі 9-х класів: вже зарахували 1790 людей.