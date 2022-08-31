32 випускника кременчуцьких ліцеїв отримали 200 балів на НМТ

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 332

П'ятеро склали на 200 балів усі три предмети

32 випускника кременчуцьких ліцеїв отримали 200 балів на мультипредметному тесті, який через війну складали учні замість ЗНО.

Як повідомляє Кременчуцька міськрада із посиланням на директора департаменту освіти Геннадія Москалика, два випускники ліцею №11 та три випускники ліцеїв №4, 5, 10 отримали 200 балів із трьох предметів НМТ.

П’ять випускників ліцеїв № 11, 17, 4 – 200 балів з 2-х предметів тесту.

Загалом у НМТ взяли участь 803 випускника.

Де планують навчатися далі кременчуцькі медалісти та які професії обрали для себе