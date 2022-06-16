Де планують навчатися далі кременчуцькі медалісти та які професії обрали для себе

Також ТЪ запитав у молодих людей, що було найважчим для них у цьому навчальному році та як вони готуються до мультитесту
Цей навчальний рік для школярів видався складним: спочатку дистанційне навчання через карантин, потім початок війни... Але кременчуцькі випускники 11 класів впоралися і навіть показали високі результати у навчанні.
16 червня у сквері імені Олега Бабаєва нагороджували випукників-медалістів та переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Цьогоріч у нашому місті рівно 100 медалістів-одинадцятикласників: 83 відзначені золотими медалями і 17 – срібними, а також 84 призери Малої академії наук, 14 з яких стали переможцями.
Непроста ситуація в Україні внесла корективи навіть у цей захід: не всі випускники сьогодні змогли отримати свої нагороди, бо виїхали за кордон через війну. Медалі замість них віддали директорам ліцеїв, де навчалися діти.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з 11-класниками, які своїми стараннями отримали золоті та срібні медалі. Ми запитали у молодих людей, що було найважчим для них у цьому навчальному році, як вони готуються до мультитесту, який замінив ЗНО. І найголовніше, поцікавилися, де вони планують навчатися далі, яку професію обрали для себе у майбутньому і чи не збираються їхати за кордон. Дивіться відео ТЪ.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер