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Де планують навчатися далі кременчуцькі медалісти та які професії обрали для себе

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 639

 

Також ТЪ запитав у молодих людей, що було найважчим для них у цьому навчальному році та як вони готуються до мультитесту

Цей навчальний рік для школярів видався складним: спочатку дистанційне навчання через карантин, потім початок війни... Але кременчуцькі випускники 11 класів впоралися і навіть показали високі результати у навчанні.

16 червня у сквері імені Олега Бабаєва нагороджували випукників-медалістів та переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Цьогоріч у нашому місті рівно 100 медалістів-одинадцятикласників: 83 відзначені золотими медалями і 17 – срібними, а також 84 призери Малої академії наук, 14 з яких стали переможцями.

Про те, що у країні війна, нагадував план найближчих укриттів на час можливої повітряної тривоги
Про те, що у країні війна, нагадував план найближчих укриттів на час можливої повітряної тривоги

Непроста ситуація в Україні внесла корективи навіть у цей захід: не всі випускники сьогодні змогли отримати свої нагороди, бо виїхали за кордон через війну. Медалі замість них віддали директорам ліцеїв, де навчалися діти.

 

- Навчайтеся всьому, що зможете! Тому що все це допоможе вам, нашому місту і нашій державі. І коли ви повернетеся до України з польських, німецьких, канадських вузів, а також з українських вузів до міста Кременчука, щоб робити його ще кращим, ми разом з вами будемо це робити, - сказав мер Віталій Малецький.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з 11-класниками, які своїми стараннями отримали золоті та срібні медалі. Ми запитали у молодих людей, що було найважчим для них у цьому навчальному році, як вони готуються до мультитесту, який замінив ЗНО. І найголовніше, поцікавилися, де вони планують навчатися далі, яку професію обрали для себе у майбутньому і чи не збираються їхати за кордон. Дивіться відео ТЪ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука Відео: Артем Коваленко
Теги: випускники медалі МАН переможці нагородження школярі сквер ім. Бабаєва навчальний рік
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