В Україні заборонили «Партію Шарія»: майно передадуть на користь держави

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Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 16 червня постановив заборонити «Партію Шарія», яку очолює підозрюваний у державній зраді проросійський блогер Анатолій Шарій.

Майно цієї партії мають передати на користь держави, хоча рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді, повідомляє рух «Чесно»

- Про доводи Міністерства юстиції та СБУ щодо підстав для заборони партії нам нічого не відомо — журналістів не допустили на засідання, хоча вчора головуюча в іншій справі дозволила нам бути присутніми. Про заборону партії ми дізналися зі слів представника суду, який просто вийшов повідомити про результат розгляду. За словами представниці Мін’юсту, представники партії мали бути на засіданні через відеозв’язок, але так і не з'явилися, - повідомив деталі розгляду справи аналітик руху «Чесно» Ігор Фещенко.

Це друга спроба Мін’юсту заборонити цю проросійську партію, адже вперше СБУ вимагала заборонити «Партію Шарія» в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.

Нагадаємо, 14 червня той же самий суд заборонив партію Мураєва «Наші», якого називали російським гауляйтером України.

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд за позовом Мін’юсту заборонив вісім проросійських партій – «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», Соціалістична партія України, «Ліва опозиція». На розгляді в суді ще п'ять позовів – щодо заборони партій «Опозиційна платформа – За життя», «Прогресивна соціалістична партія України», «Союз лівих сил», Рабітнича партія України (марксистсько-ленінська), «Русь єдина».