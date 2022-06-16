В Україні заборонили «Партію Шарія»: майно передадуть на користь держави

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 16 червня постановив заборонити «Партію Шарія», яку очолює підозрюваний у державній зраді проросійський блогер Анатолій Шарій.
Майно цієї партії мають передати на користь держави, хоча рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді, повідомляє рух «Чесно»
Це друга спроба Мін’юсту заборонити цю проросійську партію, адже вперше СБУ вимагала заборонити «Партію Шарія» в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.
Нагадаємо, 14 червня той же самий суд заборонив партію Мураєва «Наші», якого називали російським гауляйтером України.
Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд за позовом Мін’юсту заборонив вісім проросійських партій – «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», Соціалістична партія України, «Ліва опозиція». На розгляді в суді ще п'ять позовів – щодо заборони партій «Опозиційна платформа – За життя», «Прогресивна соціалістична партія України», «Союз лівих сил», Рабітнича партія України (марксистсько-ленінська), «Русь єдина».
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер