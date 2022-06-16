На Дніпрі у Кременчуці пройшли навчання поліції та рятувальників по порятунку людей на воді

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 146

Тактичні навчання правоохоронців із залученням КП «КРЕМЕНЧУК АКВА-СЕРВІС» відбулися сьогодні в Кременчуці на річці Дніпро. За легендою, черговий диспетчер підрозділу ДСНС отримав повідомлення про перекидання моторного човна з трьома людьми на відстані 80-100 метрів від берегової лінії.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції на своєму офіційному сайті.

- Згідно з алгоритмом дій, водолази «КРЕМЕНЧУК АКВА-СЕРВІС» і Державної служби з надзвичайних ситуацій забезпечили порятунок «постраждалих», які випали з човна, та пошук потонулого. Бригада екстреної медичної допомоги надала доставленим на берег учасникам події необхідну медичну допомогу. Своєю чергою поліцейські зібрали матеріали, необхідні для ухвалення подальших правових рішень, а також провели роз’яснювальну роботу з людьми на пляжі щодо правил поведінки на водоймах, - йдеться у повідомленні.

Відділ комунікації зазначає, що мета тактичних навчань полягає не тільки в удосконаленні механізму співпраці екстрених служб у надзвичайних ситуаціях, але й у налагодженні ефективної комунікації між залученими фахівцями. Окрім того, це попередження громадян про існування реальних ризиків та нагадування про необхідність дотримання заходів особистої безпеки на водоймах.