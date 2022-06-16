Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Кременчук, Надзвичайні новини

На Дніпрі у Кременчуці пройшли навчання поліції та рятувальників по порятунку людей на воді

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 146

  

Поліцейські з рятувальниками ДСНС відпрацювали алгоритм спільних дій

Тактичні навчання правоохоронців із залученням КП «КРЕМЕНЧУК АКВА-СЕРВІС» відбулися сьогодні в Кременчуці на річці Дніпро. За легендою, черговий диспетчер підрозділу ДСНС отримав повідомлення про перекидання моторного човна з трьома людьми на відстані 80-100 метрів від берегової лінії.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції на своєму офіційному сайті.

- Згідно з алгоритмом дій, водолази «КРЕМЕНЧУК АКВА-СЕРВІС» і Державної служби з надзвичайних ситуацій забезпечили порятунок «постраждалих», які випали з човна, та пошук потонулого. Бригада екстреної медичної допомоги надала доставленим на берег учасникам події необхідну медичну допомогу. 

Своєю чергою поліцейські зібрали матеріали, необхідні для ухвалення подальших правових рішень, а також провели роз’яснювальну роботу з людьми на пляжі щодо правил поведінки на водоймах, - йдеться у повідомленні. 

Відділ комунікації зазначає, що мета тактичних навчань полягає не тільки в удосконаленні механізму співпраці екстрених служб у надзвичайних ситуаціях, але й у налагодженні ефективної комунікації між залученими фахівцями. Окрім того, це попередження громадян про існування реальних ризиків та нагадування про необхідність дотримання заходів особистої безпеки на водоймах. 

 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДСНС навчання Кременчук Дніпро
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх