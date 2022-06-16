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Кременчук, Полтавщина

Полтавська обласна військова адміністрація 2 тисячі комплектів військової форми передала ДФТГ

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 100

 

Військова форма сертифікована та високої якості

Полтавська обласна військова адміністрація продовжує максимально підтримувати добровольчі формування в громадах Полтавщини.

Про це написав очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

- Передали їм уже майже 2 тисячі комплектів військової форми. Незабаром надійде ще майже тисяча. Усе високої якості та сертифіковане. В одному комплекті – кітель, штани, дві футболки та термобілизна. Раніше для ДФТГ закупили та передали партію засобів зв’язку, - написав Дмитро Лунін та оприлюднив світлини.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА ДФТГ форма
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