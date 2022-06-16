Полтавська обласна військова адміністрація 2 тисячі комплектів військової форми передала ДФТГ

Військова форма сертифікована та високої якості
Полтавська обласна військова адміністрація продовжує максимально підтримувати добровольчі формування в громадах Полтавщини.
Про це написав очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.
- Передали їм уже майже 2 тисячі комплектів військової форми. Незабаром надійде ще майже тисяча. Усе високої якості та сертифіковане. В одному комплекті – кітель, штани, дві футболки та термобілизна. Раніше для ДФТГ закупили та передали партію засобів зв’язку, - написав Дмитро Лунін та оприлюднив світлини.
Автор: Віктор Крук
Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
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