Полтавська обласна військова адміністрація 2 тисячі комплектів військової форми передала ДФТГ

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Полтавська обласна військова адміністрація продовжує максимально підтримувати добровольчі формування в громадах Полтавщини.

Про це написав очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

- Передали їм уже майже 2 тисячі комплектів військової форми. Незабаром надійде ще майже тисяча. Усе високої якості та сертифіковане. В одному комплекті – кітель, штани, дві футболки та термобілизна. Раніше для ДФТГ закупили та передали партію засобів зв’язку, - написав Дмитро Лунін та оприлюднив світлини.