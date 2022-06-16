У Кременчуці поліція забрала у доглядача собак у жахливому стані

Сьогодні, 16 червня, патрульні від небайдужих містян отримали інформацію про тварин, які потребували допомоги. Про це повідомляє патрульна поліція.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські побачили двох собак породи «американський стафордшир-тер'єр» у жахливому стані — недоглянуті, голодні, нікому не потрібні.
Власника тварин на місці встановити не вдалося. Але вчора, 15 червня, у соцмережах кременчужани писали, що власниця собак знаходиться за кордоном, а тварин залишила на свого знайомого, який не доглядає їх належним чином.
Патрульні поліцейські передали чотирилапих до тимчасового притулку «Спецсервіс-Кременчук», де знаходяться тварини, які не мають домівок, і де про песиків точно подбають.
Поліція дякує за небайдужість тим, хто не пройшов повз чужої біди, та нагадує: якщо вам відомі факти жорстокого поводження з тваринами — телефонуйте на спецлінію 102.
Нагадаємо, у «Спецсервіс-Кременчук» з’явилися нові вольєри, побудовані за кошти благодійників.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер