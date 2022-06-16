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Надзвичайні новини

У Кременчуці поліція забрала у доглядача собак у жахливому стані

Сьогодні, 18:37 Переглядів: 511

 

Тварин передали до тимчасового притулку «Спецсервіс-Кременчук»

Сьогодні, 16 червня, патрульні від небайдужих містян отримали інформацію про тварин, які потребували допомоги. Про це повідомляє патрульна поліція.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські побачили двох собак породи «американський стафордшир-тер'єр» у жахливому стані — недоглянуті, голодні, нікому не потрібні.

Власника тварин на місці встановити не вдалося. Але вчора, 15 червня, у соцмережах кременчужани писали, що власниця собак знаходиться за кордоном, а тварин залишила на свого знайомого, який не доглядає їх належним чином.

Патрульні поліцейські передали чотирилапих до тимчасового притулку «Спецсервіс-Кременчук», де знаходяться тварини, які не мають домівок, і де про песиків точно подбають.

Поліція дякує за небайдужість тим, хто не пройшов повз чужої біди, та нагадує: якщо вам відомі факти жорстокого поводження з тваринами — телефонуйте на спецлінію 102.

Нагадаємо, у «Спецсервіс-Кременчук» з’явилися нові вольєри, побудовані за кошти благодійників.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: собаки жорстоке поводження Спецсервіс-Кременчук патрульна поліція
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