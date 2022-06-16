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Надзвичайні новини

На Кременчуччині п'яний водій вантажівки біля пункту перевірки наїхав на барьєр

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 472

 

Водій погодився пройти тест на алкоголь – прилад показав 1.49 проміле

16 червня близько 12.00 на Кременчуччині водій вантажного автомобіля DAF з цистерною для перевезення продуктів, їдучи повз пункт перевірки, наїхав на барьєр та частково виїхав за межі проїжджої частини. Про подію повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Коли поліцейські почали спілкуватися із 49-річним водієм, мешканцем іншої області, стало зрозуміло, що він п'яний. Водій погодився пройти тест на алкоголь. Результат виявився позитивним. Прилад показав 1.49 проміле.

Поліцейські групи реагування поліції Семенівщини склали адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та статтею 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Матеріали передали на розгляд суду. Ведеться перевірка.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пьяный водитель вантажівка ДТП
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