З 1 вересня у Кременчуці навчатиметься 21 тисяча 575 учнів

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 299

У Кременчуцьких школах з 1 вересня навчатиметься 21 тисяча 575 учнів. Про це повідомляє Кременчуцька міськрада із посиланням на директора департаменту освіти Геннадія Москалика.

З них до закладів загальної середньої освіти міста зарахували 1780 першокласників у 61 класів.

До 10 класу подали документи 792 учня (27 класів).

Загальна кількість класів — 758.

Зазначається, що минулого навчального року до шкіл зарахували 739 дітей-переселенців. Скільки їх навчатиметься цього року у повідомленні не вказано.

Нагадаємо, у Кременчуці вирішили перевести середню, дошкільну та позашкільну освіту у дистанційний режим до кінця воєнного стану. Спеціально створена комісія оцінила наявність та стан укриттів закладів освіти. Згідно з висновками, приміщення для укриття 72 закладів освіти не рекомендовані для укриття учнів та вихованців під час освітнього процесу. А грошей на їх облаштування у бюджеті не знайшли.

Навчання за кордоном: як бути тим, хто переїхав