З 1 вересня навчання у школах Кременчука розпочнеться виключно онлайн

У міста немає 170 млн гривень на обладнання укриттів, у школу діти не підуть до кінця воєнного стану
З 1 вересня навчальний рік у школах та дитячих садочках у Кременчуці розпочнеться дистанційно. Рішення про форму організації освітнього процесу в закладах загальної середньої та дошкільної освіти ухвалили депутати Кременчуцької міської ради 22 серпня. Скільки депутатів підтримали це рішення - невідомо, сесії від початку війни проходять у закритому режимі.
У рішенні сесії вказано, що спеціально створена комісія оцінила наявність та стан укриттів закладів освіти. Згідно з висновками, приміщення для укриття 72 закладів освіти не рекомендовані для укриття учнів та вихованців під час освітнього процесу. У 12 закладах освіти укриття відсутні.
Також зазначається, що згідно з опитуванням батьків, що проводила мерія міста, 75% обрали дистанційну форму навчання, 22% - очну, 3% батьків відповіли, що не продовжуватимуть навчання у школах міста.
Кременчуцьких батьків опитують, яка має бути форма навчання у школах – дистанційна чи очна
Дистанційна освіта запроваджена у місті на період воєнного стану.
Раніше Кременчуцький ТелеграфЪ повідомляв, що готовність шкіл територіальних громад до початку нового навчального року, зокрема очної форми навчання у тих навчальних закладах, де створені відповідні умови, стане «лакмусовим папірцем» спроможності органів місцевого самоврядування виконувати свою роботу у кризових умовах під час війни.
Заклади обласного підпорядкування у Кременчуці працюватимуть в офлайн-режимі, оскільки там готові укриття.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у Горішніх Плавнях готові на 100% забезпечити учінів очним навчанням. Також у цьому місті усі бажаючі батьки мають змогу водити дітей до дитячих садків.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер